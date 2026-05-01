Τα ζώδια της Παρασκευής

Κριός



Κριέ μου, σήμερα βγαίνουν στην επιφάνεια κάποια παραπονάκια που θα ειπωθούν με τρόπο αιχμηρό και άμεσο. Ίσως να τα έχεις κρατημένα για καιρό, βλέποντας όμως συμπεριφορές να επαναλαμβάνονται δεν κρατιέσαι και γίνεσαι αρκετά ευθύς και άμεσος. Από την άλλη, υπάρχουν κάποιες φοβίες και ανασφάλειες που έρχονται στην επιφάνεια και θα έχουν να κάνουν με το κατά πόσο μπορείς να εμπιστευτείς άτομα που έχει αλλάξει η συμπεριφορά τους απέναντί σου. Καλύτερα να κρατήσεις αποστάσεις από το να μπεις στη διαδικασία να κινηθείς με ένταση και μια στάση που θα ανεβάσει τους τόνους. Επίσης, δες λίγο τα οικονομικά σου καλύτερα.

Ταύρος



Σήμερα, Ταύρε μου, η μέρα είναι αρκετά περίεργη. Από το πρωί υπάρχουν διάφορα που φαίνεται να φέρνουν στην επιφάνεια παράπονα ή καταστάσεις που σε έχουν πληγώσει και μπορεί να γίνουν εύκολα ένας λόγος για να γίνεις αμυντικός ή κάπως πιο επιθετικός στα μάτια των άλλων. Στη δουλειά υπάρχει μια πίεση που σε αγχώνει αρκετά και δε σε αφήνει να χαλαρώσεις. Έχεις την αίσθηση πως οι απαιτήσεις παραμένουν αυξημένες και προσπαθείς να διαχειριστείς αρκετά ανοιχτά μέτωπα ταυτόχρονα, κάτι που δεν είναι και το φόρτε σου. Επίσης, προσπάθησε να ακούσεις τι έχουν να σου πουν και οι άλλοι. Δεν θέλουν όλοι να στην πουν.

Δίδυμοι



Δίδυμέ μου, αποτραβιέσαι σήμερα και μετράς τα πράγματα που παρατηρείς περισσότερο. Από τη μία, εστιάζεις σε συμπεριφορές φίλων που σε έχουν ενοχλήσει, και που παρά το ότι μπορεί να έχεις αναφερθεί σε αυτό, εξακολουθούν να υπάρχουν χωρίς κάποια αλλαγή. Κάποιες μπηχτές που πετάς προσπαθούν να δώσουν το μήνυμα, αλλά θέλει λίγη προσοχή για να διατηρηθεί η ισορροπία που θέλεις. Από την άλλη, υπάρχει ένα άγχος που σε κρατά σε ένταση και δε σε αφήνει να χαλαρώσεις. Η κούραση και η προσπάθεια να εξηγήσεις καλύτερα κάποια πράγματα που έχεις πει σε κάνει να επιμένεις και να κολλάς σε λεπτομέρειες, αλλά και να φτάνεις λίγο τα πράγματα στα άκρα.

Καρκίνος



Καρκίνε μου, σήμερα θέλω να προσέξεις λίγο τις αλληλεπιδράσεις σου με άτομα που είσαι πιο κοντά στη δουλειά, αλλά και τον τρόπο που κινείσαι μέσα στην παρέα. Από το πρωί, υπάρχουν διάφορα που σε ενοχλούν και μπορεί να σε φέρουν στο σημείο να μιλήσεις άμεσα και χωρίς φίλτρο για διάφορα που έχουν προηγηθεί και σε έχουν ενοχλήσει, χωρίς απαραίτητα να έχουν πάρει χαμπάρι κάτι τέτοιο και οι άλλοι. Από την άλλη, αυτή η αίσθηση πως δεν μπορούν να σε καταλάβουν ορισμένοι μέσα από την παρέα γίνεται άγχος και πίεση και κάπως επιμένεις να λες τα ίδια και τα ίδια.

Λέων



Σήμερα, Λέοντά μου, μεγάλη η πίεση στη δουλειά σήμερα και κάποιες συζητήσεις που κάνεις από το πρωί δε σε αφήνουν ιδιαίτερα ικανοποιημένο. Οι απόψεις που ανταλλάσσεις με τους άλλους είναι αρκετά αιχμηρές και tothe point, πράγμα που ίσως δε σου αρέσει. Και αυτό γιατί θα χρειαστεί να αναλάβεις και κάποιες ευθύνες που κάπως σε αγχώνουν ή σε φέρνουν σε δύσκολη θέση. Από την άλλη, όλο αυτό θα δημιουργήσει και μια κρίση στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, τόσο τις προσωπικές όσο και τις επαγγελματικές, καθώς φοβάσαι πως θα κλονιστεί η εικόνα σου και θα φανεί πως χρειάζεσαι βοήθεια. Ωστόσο, δεν είναι κακό αυτό ξέρεις.

Παρθένος



Παρθένε μου, σήμερα χρειάζεται να δεις την ουσία των πραγμάτων και να εστιάσεις στο ότι κάποιες καταστάσεις δεν μπορούν να αλλάξουν, όσο κι αν εσύ επιμένεις σε αυτές. Από την άλλη, κάποιες συζητήσεις φέρνουν εντάσεις στην επιφάνεια και το κομμάτι ότι κολλάς σε λεπτομέρειες σε κάνει απόλυτο και αμετακίνητο. Είναι σημαντικό να κατανοήσεις πως οι απόψεις μπορεί να είναι διαφορετικές και οι οπτικές που συζητάς με τους άλλους έχουν μια απόσταση που δεν είναι απαραίτητο να γίνει δεκτή από την απέναντι πλευρά. Καλό είναι να είσαι προσεκτικός στη δουλειά και να δώσεις χώρο σε άλλες ιδέες, ακόμα κι αν διαφωνείς. Λίγη υπομονή σήμερα και θα φύγει αυτή ένταση.

Ζυγός



Ζυγέ μου, σήμερα κάποιες συμπεριφορές μπορεί να φέρουν μνήμες στην επιφάνεια και να νιώσεις πως πρέπει να κρατήσεις αποστάσεις για να αποφύγεις εντάσεις ή και ρήξεις με κάποιους από τους απέναντι. Από την άλλη, μπαίνεις στη διαδικασία να δεις πιο καθαρά τι είναι αυτό που δε θέλεις πλέον και παίρνεις αποστάσεις. Παράλληλα, μπαίνεις στη διαδικασία να δεις κάποια πράγματα σε μεγαλύτερο βάθος και να δεις πώς μπορείς να διεκδικήσεις πιο άμεσα πράγματα που θέλεις. Το πάθος ξυπνά μέσα στη μέρα, ενώ κινείς τα νήματα για να μπει λίγο πιο εύκολα στο αυλάκι και να μη χρειαστεί να βγεις μπροστά και να καρφωθείς.

Σκορπιός



Σήμερα, Σκορπιέ μου, το κλίμα με τους απέναντι δεν είναι και το καλύτερο. Από το πρωί υπάρχει μια περίεργη ατμόσφαιρα και κάποιες συμπεριφορές στη δουλειά που φαίνεται να μεταφράζονται στο κεφάλι σου περισσότερο σαν αχαριστία, κάτι που δε σου αρέσει και σίγουρα δε θα το αφήσεις να περάσει έτσι. Είναι σημαντικό να δείξεις ψυχραιμία και να εκφράσεις τη δυσαρέσκειά σου με προσοχή, αλλά και είσαι κι εσύ προσεκτικός σε μικροατυχήματα μέσα στη μέρα. Επίσης, επειδή η διάθεσή σου είναι αρκετά βαριά σήμερα, καλό είναι να μην κινηθείς απόλυτα και με χειριστικό τρόπο απέναντι στους άλλους, αλλά να προσπαθήσεις να κατανοήσεις τι είναι αυτό που σε αγχώνει και ξυπνά διάφορες φοβίες σου.

Τοξότης



Τοξότη μου, σήμερα κάποια παραπονάκια στα προσωπικά σου έρχονται στην επιφάνεια και λέγονται πιο άμεσα. Υπάρχουν πράγματα που δεν έχεις πει ότι σε ενοχλούν και έχεις προσπαθήσει να διορθώσεις τις καταστάσεις αυτές έμμεσα, προσπαθώντας να διατηρήσεις την καλή διάθεση, όμως πλέον φαίνεται να έχεις κουραστεί. Η αμεσότητα που βγαίνει προς τα έξω είναι κάπως έντονη και δεν είναι κάτι που μπορεί να διαχειριστεί εύκολα ο άλλος. Παράλληλα, στη δουλειά κάποιες διαδικασίες σε αγχώνουν, ιδίως στο πώς θα οργανώσεις ίσως παρουσιάσεις και συναντήσεις, ώστε να κερδίσεις εντυπώσεις και να φτάσεις πιο κοντά στη συμφωνία που θες. Κινήσου ευέλικτα.

Αιγόκερως



Αιγόκερέ μου, κάποια συναισθήματα είναι πιο έντονα και η διάθεση με την οποία ξεκινάς τη μέρα σου με έναν εκνευρισμό και μια τάση να θέλεις να κρατήσεις σε αποστάσεις άτομα που νιώθεις πως θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν συνθήκες για να σε φέρουν σε δύσκολη θέση. Από την άλλη, εστιάζεις στο να εκφράσεις το δημιουργικό σου κομμάτι περισσότερο με τρόπο που θα βγάλει προς τα έξω μια δυναμική και μια εικόνα πως δεν έχεις να φοβηθείς κάτι. Κάποια οικονομικά σε αγχώνουν και χρειάζεται να τα δεις λίγο πιο λεπτομερώς, για να μπορέσεις να βρεις και τον τρόπο να τα τακτοποιήσεις καλύτερα. Προσοχή σε εντάσεις στα προσωπικά.

Υδροχόος



Σήμερα, Υδροχόε μου, η πίεση είναι αρκετή και η υπομονή σου δεν είναι και στα καλύτερά της. Από το πρωί υπάρχει μια ένταση κι ένας εκνευρισμός, καθώς μέσα από συζητήσεις έρχονται στην επιφάνεια θέματα που νόμιζες πως είχες διαχειριστεί και είχες τακτοποιήσει μέσα σου. Κάτι που δεν έγινε ολοκληρωτικά, για αυτό και ίσως γίνεις πιο αμυντικός και άμεσος σε απαντήσεις. Παράλληλα, το κλίμα στο σπίτι και με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας έχει ένα βαρύ μουντ και μπορεί να υπάρξουν εντάσεις και φόβοι που θα δημιουργήσουν κάποιες κρίσεις. Καλό είναι να αφήσεις λίγο το πείσμα στην άκρη και να ακούσεις λίγο και τους άλλους.

Ιχθύες



Ιχθύ μου, σήμερα είναι κάπως πιο ευαίσθητα τα πράγματα. Είναι εύκολο να ακούσεις πράγματα που θα ακουμπήσουν και θα ξυπνήσουν ανασφάλειες και θα σε φέρουν σε μια περίεργη φάση. Τηρείς μια αμυντική στάση και προσπαθείς να κρατήσεις σε απόσταση από οτιδήποτε θα σε κάνει να εξηγήσεις περισσότερο πράγματα που δε θέλεις. Ωστόσο, λες κι εσύ από την πλευρά σου κάποια παράπονα που υπάρχουν. Το θέμα είναι πως ο τρόπος που απαντάς είναι αρκετά έντονος και εύκολα βάζεις στη θέση τους άτομα που θα προσπαθήσουν να σου επιβάλουν απόψεις. Το σημαντικό είναι να διαχειριστείς το άγχος και να είσαι ξεκάθαρος στη θέση που θα κρατήσεις.

