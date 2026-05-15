Μαλάδες: Οι κάτοικοι ζητούν απαντήσεις από φορείς και κυβέρνηση για την δομή μεταναστών

Νέες διαστάσεις λαμβάνει το ζήτημα της πιθανής δημιουργίας Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας Μεταναστών στην περιοχή των Μαλάδων, μετά και το δελτίο τύπου που εξέδωσε η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της ευρύτερης περιοχής Φοινικιάς και Μαλάδων. Οι κάτοικοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις που ακολούθησαν την πρόσφατη αυτοψία κλιμακίου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο παλιό ακίνητο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, κάνοντας λόγο για διαδικασίες που προχωρούν χωρίς επαρκή ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων.

Στην ανακοίνωσή τους, οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι, παρά το γεγονός πως το Υπουργείο δηλώνει ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για τη χωροθέτηση της δομής, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τις ενέργειες που έχουν γίνει σε τοπικό επίπεδο ώστε να στηριχθεί έμπρακτα η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, το οποίο έχει ήδη ταχθεί κατά της δημιουργίας δομής στις Μαλάδες . Παράλληλα, αφήνουν αιχμές τόσο προς την Περιφέρεια Κρήτης όσο και προς τους κυβερνητικούς βουλευτές του νομού, σημειώνοντας ότι δεν έχουν υπάρξει ξεκάθαρες δημόσιες τοποθετήσεις για το θέμα.

Η Συντονιστική Επιτροπή υπογραμμίζει ακόμη ότι η περιοχή των Μαλάδων είναι ήδη επιβαρυμένη, με έντονη οικιστική, αγροτική και επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ αντιμετωπίζει και σημαντικά προβλήματα υποδομών, εκφράζοντας τη θέση ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία μιας τέτοιας δομής. Ξεκαθαρίζουν πάντως ότι δεν αρνούνται την ανάγκη διαχείρισης του μεταναστευτικού ζητήματος, τονίζοντας όμως ότι αντιτίθενται σε λύσεις που – όπως αναφέρουν – προωθούνται χωρίς διαβούλευση, διαφάνεια και ολοκληρωμένο σχεδιασμό.

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις αντιδράσεις τους με κάθε νόμιμο μέσο, ζητώντας από τον Δήμο Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης και τους βουλευτές του νομού να πάρουν άμεσα σαφή θέση για το θέμα.

Στην ανακοίνωσή των κατοίκων αναφέρονται χαρακτηριστικά τα εξής:

Για τη χωροθέτηση δομής μεταναστών στις Μαλάδες







Οι πρόσφατες εξελίξεις με την παρουσία επιτροπής στην περιοχή των Μαλάδων, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων, προκαλούν έντονη ανησυχία και εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η διαδικασία.



Την ώρα που το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δηλώνει ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση, παρατηρούμε ότι σε τοπικό επίπεδο δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τις ενέργειες που έχουν γίνει, ώστε να υποστηριχθεί στην πράξη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, το οποίο έχει ήδη εκφράσει ξεκάθαρα την αντίθεσή του στη δημιουργία δομής στην περιοχή των Μαλάδων.



Παράλληλα, η Περιφέρεια Κρήτης δεν έχει μέχρι σήμερα προβεί σε σαφή δημόσια τοποθέτηση, ενώ ιδιαίτερα προβληματική είναι και η απουσία δημόσιας θέσης από τους κυβερνητικούς βουλευτές του νομού σε ένα ζήτημα που αφορά άμεσα την τοπική κοινωνία.



Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με όσα έχουν γνωστοποιηθεί από τη Διοίκηση της Αγροτικής Ένωσης, οποιαδήποτε αξιοποίηση των εγκαταστάσεων για τον συγκεκριμένο σκοπό προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη τόσο της Περιφέρειας Κρήτης όσο και του Δήμου Ηρακλείου. Εφόσον αυτό ισχύει, προκύπτει εύλογα το ερώτημα για το πώς εξελίσσονται διαδικασίες στη συγκεκριμένη περιοχή χωρίς σαφείς δημόσιες τοποθετήσεις από τους αρμόδιους φορείς.



Οι Μαλάδες αποτελούν ήδη μια επιβαρυμένη περιοχή, με έντονη οικιστική, επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα, καθώς και σημαντικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές. Δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής.



Θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι: η τοπική κοινωνία δεν αρνείται την ανάγκη διαχείρισης ενός σοβαρού ζητήματος. Αρνείται όμως λύσεις που προωθούνται χωρίς διαβούλευση, χωρίς διαφάνεια και χωρίς ουσιαστικό σχεδιασμό.



Η ευθύνη πλέον είναι συγκεκριμένη και αφορά τον Δήμο, την Περιφέρεια και τους εκπροσώπους του νομού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα και ξεκάθαρα.



Η τοπική κοινωνία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τετελεσμένα. Θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο, προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δομής στην περιοχή των Μαλάδων.



Η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της ευρύτερης περιοχής Φοινικιάς και Μαλάδων.

Διαβάστε επίσης:

Μεταναστευτικό: Αύξηση ροών στα θαλάσσια σύνορα - 1.000 συλλήψεις και νέα διάσωση στη Γαύδο

Ηράκλειο - μεταναστευτικό: '"Οχι" Καλοκαιρινού στις Μαλάδες - Καμία απόφαση λέει ο Πλεύρης