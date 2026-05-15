Super League: O Τζήλος σφυρίζει το ΟΦΗ-Βόλος, Ιταλός στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός, Γεωργιανός στο ΠΑΟ-ΠΑΟΚ

Ο Θανάσης Τζήλος ορίστηκε διαιτητής στο επόμενο και τελευταίο παιχνίδι του ΟΦΗ στα πλέι οφ της Super League κόντρα στον Βόλο.
Ο διαιτητής ατου Συνδέμου Λάρισας θα διευθύνει την αναμέτρηση που θα διεξαχθεί την Κυριακή στο Παγκρήτιο
Από εκεί και πέρα, ξένοι διαιτητές ορίστηκαν στα δύο μεγάλα παιχνίδια των πλέι οφ. Συγκεκριμένα, ο Ιταλός Κολόμπο θα διευθύνει το ΑΕΚ-Ολυμπιακός, ενώ ο Γεωργιανός Κικατσεϊσβίλι το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ.
Παρουσία θα έχουν και διαιτητές από την Κρήτη στους ορισμούς της αγωνιστικής.
Ο Δημήτρης Μόσχου από την ΕΠΣ Λασιθίου ορίστηκε 4ος διαιτητής στο Αρης-Λεβαδειακός και AVAR στο Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός, ενώ ο Μιχάλης Παπαδάκης από την ΕΠΣ Ηρακλείου θα είναι 1ος βοηθός στο Αστέρας Τρίπολης-Κηφισιά.
Αναλυτικά οι ορισμοί:
ΠΛΕΪ ΟΦ (1-4) / 6η αγωνιστική
Κυριακή 17/5
19:30 ΑΕΚ-Ολυμπιακός
Διαιτητής: Κολόμπο (Ιταλία)
Βοηθοί: Μπατσίνι (Ιταλία) – Τσεκόν (Ιταλία)
4ος διαιτητής: Φωτιάς (Πέλλας)
VAR: Αουρελιάνο (Ιταλία)
AVAR: Ντελ Τζιοβάνε (Ιταλία)
Παρατηρητής: Ευθυμιάδης (Πιερίας)
19:30 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ
Διαιτητής: Κικατσεϊσβίλι (Γεωργία)
Βοηθοί: Αχβλεντιάνι (Γεωργία) – Γκαμπισόνια (Γεωργία)
4ος διαιτητής: Παπαπέτρου (Αθηνών)
VAR: Απτσιαούρι (Γεωργία)
AVAR: Νίνουα (Γεωργία)
Παρατηρητής: Μπίκας (Χαλκιδικής)
ΠΛΕΪ ΟΦ (5-8) / 6η αγωνιστική
Κυριακή 17/5
17:00 Αρης-Λεβαδειακός
Διαιτητής: Βεργέτης (Αρκαδίας)
Βοηθοί: Φωτόπουλος (Αθηνών) – Στάικος (Λάρισας)
4ος διαιτητής: Μόσχου (Λασιθίου)
VAR: Πουλικίδης (Δράμας)
AVAR: Αντωνίου (Αχαΐας)
Παρατηρητής: Γκάγκας (Λάρισας)
17:00 ΟΦΗ-Βόλος
Διαιτητής: Τζήλος (Λάρισας)
Βοηθοί: Αρμακόλας (Κυκλάδων) – Παγουρτζής (Πειραιά)
4ος διαιτητής: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)
VAR: Κόκκινος (Χαλκιδικής)
AVAR: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)
Παρατηρητής: Τεροβίτσας (Αιτωλοακαρνανίας)
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ / 9η αγωνιστική
Σάββατο 16/5
19:00 Αστέρας Τρίπολης-Κηφισιά
Διαιτητής: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)
Βοηθοί: Παπαδάκης (Ηρακλείου) – Καραγκιζόπουλος (Ημαθίας)
4ος διαιτητής: Κόκκινος (Χαλκιδικής)
VAR: Ματσούκας (Ευβοίας)
AVAR: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)
Παρατηρητής: Μπριάκος (Ηπείρου)
19:00 ΑΕΛ-Ατρόμητος
Διαιτητής: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)
Βοηθοί: Κωνσταντίνου (Πρέβεζας-Λευκάδας) – Μπαλιάκας (Κοζάνης)
4ος διαιτητής: Γιουματζίδης (Πέλλας)
VAR: Κουμπαράκης (Κυκλάδων)
AVAR: Παπαπέτρου (Αθηνών)
Παρατηρητής: Δαγκλής (Χαλκιδικής)
19:00 Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός
Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας)
Βοηθοί: Μηνούδης (Πιερίας) – Ψύλλος (Λέσβου)
4ος διαιτητής: Κουκούλας (Λέσβου)
VAR: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
AVAR: Μόσχου (Λασιθίου)
Παρατηρητής: Γκαϊτατζής (Δράμας)