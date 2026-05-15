Super League: O Τζήλος σφυρίζει το ΟΦΗ-Βόλος, Ιταλός στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός, Γεωργιανός στο ΠΑΟ-ΠΑΟΚ

Ο Θανάσης Τζήλος ορίστηκε διαιτητής στο επόμενο και τελευταίο παιχνίδι του ΟΦΗ στα πλέι οφ της Super League κόντρα στον Βόλο.



Ο διαιτητής ατου Συνδέμου Λάρισας θα διευθύνει την αναμέτρηση που θα διεξαχθεί την Κυριακή στο Παγκρήτιο

Από εκεί και πέρα, ξένοι διαιτητές ορίστηκαν στα δύο μεγάλα παιχνίδια των πλέι οφ. Συγκεκριμένα, ο Ιταλός Κολόμπο θα διευθύνει το ΑΕΚ-Ολυμπιακός, ενώ ο Γεωργιανός Κικατσεϊσβίλι το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ.

Παρουσία θα έχουν και διαιτητές από την Κρήτη στους ορισμούς της αγωνιστικής.

Ο Δημήτρης Μόσχου από την ΕΠΣ Λασιθίου ορίστηκε 4ος διαιτητής στο Αρης-Λεβαδειακός και AVAR στο Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός, ενώ ο Μιχάλης Παπαδάκης από την ΕΠΣ Ηρακλείου θα είναι 1ος βοηθός στο Αστέρας Τρίπολης-Κηφισιά.

Αναλυτικά οι ορισμοί:

ΠΛΕΪ ΟΦ (1-4) / 6η αγωνιστική

Κυριακή 17/5

19:30 ΑΕΚ-Ολυμπιακός



Διαιτητής: Κολόμπο (Ιταλία)



Βοηθοί: Μπατσίνι (Ιταλία) – Τσεκόν (Ιταλία)



4ος διαιτητής: Φωτιάς (Πέλλας)



VAR: Αουρελιάνο (Ιταλία)



AVAR: Ντελ Τζιοβάνε (Ιταλία)



Παρατηρητής: Ευθυμιάδης (Πιερίας)

19:30 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ



Διαιτητής: Κικατσεϊσβίλι (Γεωργία)



Βοηθοί: Αχβλεντιάνι (Γεωργία) – Γκαμπισόνια (Γεωργία)



4ος διαιτητής: Παπαπέτρου (Αθηνών)



VAR: Απτσιαούρι (Γεωργία)



AVAR: Νίνουα (Γεωργία)



Παρατηρητής: Μπίκας (Χαλκιδικής)

ΠΛΕΪ ΟΦ (5-8) / 6η αγωνιστική

Κυριακή 17/5

17:00 Αρης-Λεβαδειακός



Διαιτητής: Βεργέτης (Αρκαδίας)



Βοηθοί: Φωτόπουλος (Αθηνών) – Στάικος (Λάρισας)



4ος διαιτητής: Μόσχου (Λασιθίου)



VAR: Πουλικίδης (Δράμας)



AVAR: Αντωνίου (Αχαΐας)



Παρατηρητής: Γκάγκας (Λάρισας)

17:00 ΟΦΗ-Βόλος



Διαιτητής: Τζήλος (Λάρισας)



Βοηθοί: Αρμακόλας (Κυκλάδων) – Παγουρτζής (Πειραιά)



4ος διαιτητής: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)



VAR: Κόκκινος (Χαλκιδικής)



AVAR: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)



Παρατηρητής: Τεροβίτσας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ / 9η αγωνιστική

Σάββατο 16/5

19:00 Αστέρας Τρίπολης-Κηφισιά



Διαιτητής: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)



Βοηθοί: Παπαδάκης (Ηρακλείου) – Καραγκιζόπουλος (Ημαθίας)



4ος διαιτητής: Κόκκινος (Χαλκιδικής)



VAR: Ματσούκας (Ευβοίας)



AVAR: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)



Παρατηρητής: Μπριάκος (Ηπείρου)

19:00 ΑΕΛ-Ατρόμητος



Διαιτητής: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)



Βοηθοί: Κωνσταντίνου (Πρέβεζας-Λευκάδας) – Μπαλιάκας (Κοζάνης)



4ος διαιτητής: Γιουματζίδης (Πέλλας)



VAR: Κουμπαράκης (Κυκλάδων)



AVAR: Παπαπέτρου (Αθηνών)



Παρατηρητής: Δαγκλής (Χαλκιδικής)

19:00 Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός



Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας)



Βοηθοί: Μηνούδης (Πιερίας) – Ψύλλος (Λέσβου)



4ος διαιτητής: Κουκούλας (Λέσβου)



VAR: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)



AVAR: Μόσχου (Λασιθίου)



Παρατηρητής: Γκαϊτατζής (Δράμας)