Super League: O Τζήλος σφυρίζει το ΟΦΗ-Βόλος, Ιταλός στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός, Γεωργιανός στο ΠΑΟ-ΠΑΟΚ
15/05/2026
Ο Θανάσης Τζήλος ορίστηκε διαιτητής στο επόμενο και τελευταίο παιχνίδι του ΟΦΗ στα πλέι οφ της Super League κόντρα στον Βόλο.

Ο διαιτητής ατου Συνδέμου Λάρισας θα διευθύνει την αναμέτρηση που θα διεξαχθεί την Κυριακή στο Παγκρήτιο

Από εκεί και πέρα, ξένοι διαιτητές ορίστηκαν στα δύο μεγάλα παιχνίδια των πλέι οφ. Συγκεκριμένα, ο Ιταλός Κολόμπο θα διευθύνει το ΑΕΚ-Ολυμπιακός, ενώ ο Γεωργιανός Κικατσεϊσβίλι το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ.

Παρουσία θα έχουν και διαιτητές από την Κρήτη στους ορισμούς της αγωνιστικής.

Ο Δημήτρης Μόσχου από την ΕΠΣ Λασιθίου ορίστηκε 4ος διαιτητής στο Αρης-Λεβαδειακός και AVAR στο Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός, ενώ ο Μιχάλης Παπαδάκης από την ΕΠΣ Ηρακλείου θα είναι 1ος βοηθός στο Αστέρας Τρίπολης-Κηφισιά.

Αναλυτικά οι ορισμοί:

ΠΛΕΪ ΟΦ (1-4) / 6η αγωνιστική

Κυριακή 17/5

19:30 ΑΕΚ-Ολυμπιακός

Διαιτητής: Κολόμπο (Ιταλία)

Βοηθοί: Μπατσίνι (Ιταλία) – Τσεκόν (Ιταλία)

4ος διαιτητής: Φωτιάς (Πέλλας)

VAR: Αουρελιάνο (Ιταλία)

AVAR: Ντελ Τζιοβάνε (Ιταλία)

Παρατηρητής: Ευθυμιάδης (Πιερίας)

19:30 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

Διαιτητής: Κικατσεϊσβίλι (Γεωργία)

Βοηθοί: Αχβλεντιάνι (Γεωργία) – Γκαμπισόνια (Γεωργία)

4ος διαιτητής: Παπαπέτρου (Αθηνών)

VAR: Απτσιαούρι (Γεωργία)

AVAR: Νίνουα (Γεωργία)

Παρατηρητής: Μπίκας (Χαλκιδικής)

ΠΛΕΪ ΟΦ (5-8) / 6η αγωνιστική

Κυριακή 17/5

17:00 Αρης-Λεβαδειακός

Διαιτητής: Βεργέτης (Αρκαδίας)

Βοηθοί: Φωτόπουλος (Αθηνών) – Στάικος (Λάρισας)

4ος διαιτητής: Μόσχου (Λασιθίου)

VAR: Πουλικίδης (Δράμας)

AVAR: Αντωνίου (Αχαΐας)

Παρατηρητής: Γκάγκας (Λάρισας)

17:00 ΟΦΗ-Βόλος

Διαιτητής: Τζήλος (Λάρισας)

Βοηθοί: Αρμακόλας (Κυκλάδων) – Παγουρτζής (Πειραιά)

4ος διαιτητής: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

VAR: Κόκκινος (Χαλκιδικής)

AVAR: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Παρατηρητής: Τεροβίτσας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ / 9η αγωνιστική

Σάββατο 16/5

19:00 Αστέρας Τρίπολης-Κηφισιά

Διαιτητής: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Βοηθοί: Παπαδάκης (Ηρακλείου) – Καραγκιζόπουλος (Ημαθίας)

4ος διαιτητής: Κόκκινος (Χαλκιδικής)

VAR: Ματσούκας (Ευβοίας)

AVAR: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Παρατηρητής: Μπριάκος (Ηπείρου)

19:00 ΑΕΛ-Ατρόμητος

Διαιτητής: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Βοηθοί: Κωνσταντίνου (Πρέβεζας-Λευκάδας) – Μπαλιάκας (Κοζάνης)

4ος διαιτητής: Γιουματζίδης (Πέλλας)

VAR: Κουμπαράκης (Κυκλάδων)

AVAR: Παπαπέτρου (Αθηνών)

Παρατηρητής: Δαγκλής (Χαλκιδικής)

19:00 Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός

Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας)

Βοηθοί: Μηνούδης (Πιερίας) – Ψύλλος (Λέσβου)

4ος διαιτητής: Κουκούλας (Λέσβου)

VAR: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

AVAR: Μόσχου (Λασιθίου)

Παρατηρητής: Γκαϊτατζής (Δράμας)

