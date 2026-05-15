ΠΑΡ.15 Μαΐ 2026 09:25
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ
Ουκρανία: Στους 21 έφτασαν οι νεκροί από τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο
ουκρανια
clock 08:24 | 15/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο αριθμός των θυμάτων από τα εκτεταμένα ρωσικά αεροπορικά πλήγματα στο Κίεβο, που σημειώθηκαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, αυξήθηκε περαιτέρω, φτάνοντας τους 21 νεκρούς, ανάμεσά τους και 3 παιδιά, σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που δόθηκε στη δημοσιότητα τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Οι διασώστες συνεχίζουν ασταμάτητα να ψάχνουν στα συντρίμμια για να εντοπίσουν ανθρώπους στο ακίνητο (σ.σ. το οποίο κατέρρευσε) στη συνοικία Νταρνίτσκι», πρόσθεσε η ίδια πηγή μέσω Telegram.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον 16 νεκρούς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ακύλας: "Γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη στην Ελλάδα, ως queer αγόρι με τόσο bullying"

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ουκρανία Νεκροί Διασώστες
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis