ΠΕΜ.14 Μαΐ 2026 22:54
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Ο Έλον Μασκ τα έβαλε ξανά με τον Κρίστοφερ Νόλαν για την «Οδύσσεια»
Έλον Μασκ
clock 10:00 | 15/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Έλον Μασκ αφορμή την συμμετοχή των Λουπίτα Νιόνγκο και Έλιοτ Πέιτζ στο cast της ταινίας "Οδύσσεια" τα έβαλε ξανά με τον Κρίστοφερ Νόλαν.

Ο μεγιστάνας αρνείται να αποδεχθεί πως αυτός ο ρόλος δόθηκε σε μία μαύρη ηθοποιό.

«Ο Κρίστοφερ Νόλαν ατιμάζει τον τάφο του Ομήρου. Ντροπιαστικό», έγραψε αρχικά ο Έλον Μασκ με αφορμή δημοσίευμα του Variety 

ελον

Ο γνωστός  για τις συντηρητικές του απόψεις Ματ Γουόλς επετέθη μέσω X στη Νιόνγκο, γράφοντας:

«Ούτε ένας άνθρωπος στον πλανήτη δεν πιστεύει πραγματικά ότι η Λουπίτα Νιόνγκο είναι “η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο”. Αλλά ο Κρίστοφερ Νόλαν ξέρει ότι θα τον αποκαλούσαν ρατσιστή αν έδινε τον ρόλο της “πιο όμορφης γυναίκας” σε μια λευκή ηθοποιό. Ο Νόλαν είναι τεχνικά ταλαντούχος αλλά δειλός».

Ο Ελον Μασκ έσπευσε να συμφωνήσει με την άποψη του Γουόλς, σχολιάζοντας «Αλήθεια είναι».

,α

Διαβάστε επίσης 

Ματ Ντέιμον: "Αντιμετώπισα την «Οδύσσεια» σαν να ήταν η τελευταία ταινία που θα έκανα ποτέ"

Διπλός ο ρόλος της Λουπίτα Νιόνγκο στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ελον μασκ Οδύσσεια
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis