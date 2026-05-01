Ο Έλον Μασκ τα έβαλε ξανά με τον Κρίστοφερ Νόλαν για την «Οδύσσεια»

Ο Έλον Μασκ αφορμή την συμμετοχή των Λουπίτα Νιόνγκο και Έλιοτ Πέιτζ στο cast της ταινίας "Οδύσσεια" τα έβαλε ξανά με τον Κρίστοφερ Νόλαν.

Ο μεγιστάνας αρνείται να αποδεχθεί πως αυτός ο ρόλος δόθηκε σε μία μαύρη ηθοποιό.

«Ο Κρίστοφερ Νόλαν ατιμάζει τον τάφο του Ομήρου. Ντροπιαστικό», έγραψε αρχικά ο Έλον Μασκ με αφορμή δημοσίευμα του Variety

Ο γνωστός για τις συντηρητικές του απόψεις Ματ Γουόλς επετέθη μέσω X στη Νιόνγκο, γράφοντας:

«Ούτε ένας άνθρωπος στον πλανήτη δεν πιστεύει πραγματικά ότι η Λουπίτα Νιόνγκο είναι “η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο”. Αλλά ο Κρίστοφερ Νόλαν ξέρει ότι θα τον αποκαλούσαν ρατσιστή αν έδινε τον ρόλο της “πιο όμορφης γυναίκας” σε μια λευκή ηθοποιό. Ο Νόλαν είναι τεχνικά ταλαντούχος αλλά δειλός».

Ο Ελον Μασκ έσπευσε να συμφωνήσει με την άποψη του Γουόλς, σχολιάζοντας «Αλήθεια είναι».

