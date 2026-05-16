ΣΑΒ.16 Μαΐ 2026 14:17
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ
Βερολίνο: Γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι -Αναζητούνται 5 Μολδαβοί για φερόμενο ομαδικό βιασμό
Βερολίνο
clock 18:14 | 16/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Μια γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι στο Βερολίνο έπειτα από φερόμενη ομαδική σεξουαλική επίθεση. Η αστυνομία αναζητά πλέον πέντε Μολδαβούς.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Bild», βάσει μαρτυριών, οι άνδρες φέρεται να κάπνιζαν τακτικά κάνναβη στο μπαλκόνι και να παρενοχλούσαν λεκτικά σεξουαλικά διερχόμενες γυναίκες.

Μετά το περιστατικό, οι πέντε ύποπτοι εξαφανίστηκαν. Για «λόγους τακτικής της έρευνας» η αστυνομία δεν προχωρά σε περαιτέρω σχόλια προς το παρόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες γερμανικών μέσων ενημέρωσης, το θύμα, μια νεαρή γυναίκα, εξετάστηκε αργότερα στο νοσοκομείο και δήλωσε ότι έπεσε θύμα σεξουαλικού εγκλήματος. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικές έρευνες.

Το διαμέρισμα όπου φέρεται να συνέβη το περιστατικό έχει ήδη ερευνηθεί από την αστυνομία. Δεν είναι ακόμη σαφές αν εντοπίστηκαν ευρήματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Βενζίνη: Δεν θα «πέσει» κάτω από 2 ευρώ – Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν για διαρκή άνοδο

Κρήτη: Θα πούμε το ψάρι... ψαράκι - Έδεσαν τα καΐκια λόγω των τιμών του πετρελαίου

Νέα μελέτη συνδέει τον ανεπαρκή και τον υπερβολικό ύπνο με πρόωρη γήρανση

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Βερολινο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis