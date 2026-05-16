Βερολίνο: Γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι -Αναζητούνται 5 Μολδαβοί για φερόμενο ομαδικό βιασμό

Μια γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι στο Βερολίνο έπειτα από φερόμενη ομαδική σεξουαλική επίθεση. Η αστυνομία αναζητά πλέον πέντε Μολδαβούς.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Bild», βάσει μαρτυριών, οι άνδρες φέρεται να κάπνιζαν τακτικά κάνναβη στο μπαλκόνι και να παρενοχλούσαν λεκτικά σεξουαλικά διερχόμενες γυναίκες.

Μετά το περιστατικό, οι πέντε ύποπτοι εξαφανίστηκαν. Για «λόγους τακτικής της έρευνας» η αστυνομία δεν προχωρά σε περαιτέρω σχόλια προς το παρόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες γερμανικών μέσων ενημέρωσης, το θύμα, μια νεαρή γυναίκα, εξετάστηκε αργότερα στο νοσοκομείο και δήλωσε ότι έπεσε θύμα σεξουαλικού εγκλήματος. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικές έρευνες.

Το διαμέρισμα όπου φέρεται να συνέβη το περιστατικό έχει ήδη ερευνηθεί από την αστυνομία. Δεν είναι ακόμη σαφές αν εντοπίστηκαν ευρήματα.

