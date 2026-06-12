Αρκαλοχώρι: Έντονη διαμαρτυρία σεισμοπλήκτων για τα ασφυκτικά όρια του "Εξοικονομώ 2025"

Ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Δήμου Μινώα Πεδιάδας «Η Ελπίδα» εκφράζει την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή του για τα δημοσιεύματα που διακινούνται το τελευταίο διάστημα σχετικά με το ενδεχόμενο χορήγησης νέας παράτασης στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025» μόνο για έργα που βρίσκονται σε ώριμο στάδιο υλοποίησης.

Σε περίπτωση που η κυβέρνηση προχωρήσει σε μια τέτοια ρύθμιση, θα πρόκειται για μια βαθιά άδικη απόφαση που θα αποκλείσει ακριβώς τις κοινωνικές ομάδες για τις οποίες η ίδια η Πολιτεία αναγνώρισε ότι απαιτείται ειδική μέριμνα και αυξημένη στήριξη: τους σεισμόπληκτους, τους πυρόπληκτους, τους πλημμυροπαθείς και τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Στην περίπτωση των σεισμόπληκτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, οι συνέπειες του καταστροφικού σεισμού του 2021 εξακολουθούν να καθορίζουν την καθημερινότητα των κατοίκων. Η έλλειψη διαθέσιμων συνεργείων, οι μεγάλες καθυστερήσεις στην προμήθεια υλικών, οι ανάγκες αποκατάστασης και στατικής ενίσχυσης κτιρίων, καθώς και οι χρονοβόρες τεχνικές και διοικητικές διαδικασίες, αποτελούν καθημερινά εμπόδια που επιβραδύνουν την πορεία υλοποίησης των έργων και δυσχεραίνουν σημαντικά την έγκαιρη ολοκλήρωσή τους.

Ο ίδιος ο Οδηγός του προγράμματος προβλέπει οκτάμηνο χρονικό διάστημα υλοποίησης των παρεμβάσεων. Είναι επομένως προφανές ότι η καθυστέρηση στην έκδοση των αποτελεσμάτων και η δραστική συρρίκνωση του πραγματικού διαθέσιμου χρόνου υλοποίησης δεν μπορούν να αποδοθούν στους δικαιούχους.

Η Πολιτεία αναγνώρισε τις ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι σεισμόπληκτοι και τα ΑμεΑ, δίνοντάς τους προτεραιότητα κατά την ένταξή τους στο πρόγραμμα. Δεν μπορεί σήμερα να αγνοήσει τις ίδιες συνθήκες και να εξετάζει ρυθμίσεις που κινδυνεύουν να αφήσουν εκτός ακριβώς εκείνους τους πολίτες για τους οποίους θεσπίστηκε η ειδική αυτή μέριμνα. Η προσέγγιση αυτή δεν συνάδει ούτε με το πνεύμα της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1275 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, η οποία αναγνωρίζει τη σημασία της στήριξης των ευάλωτων πολιτών και της κοινωνικά δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, ώστε κανείς να μη μένει πίσω.

Είναι επίσης αδιανόητο προγράμματα όπως το «Εξοικονομώ 2021» και το «Εξοικονομώ 2023», τα οποία διέθεταν σημαντικά μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα υλοποίησης και έλαβαν επανειλημμένες παρατάσεις, να καταλήγουν ουσιαστικά να έχουν την ίδια ημερομηνία λήξης με το «Εξοικονομώ 2025», του οποίου η διαδικασία έκδοσης των αποτελεσμάτων ολοκληρώθηκε μόλις μέσα στο 2026. Μια τέτοια εξέλιξη δεν συνιστά απλώς άνιση μεταχείριση. Συνιστά εγκλωβισμό των δικαιούχων σε ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα και δημιουργεί μια πραγματική παγίδα για τους πλέον ευάλωτους πολίτες.

Ο Σύλλογός μας ζητά να δοθεί οριζόντια παράταση του προγράμματος «Εξοικονομώ 2025» έως την 31η Αυγούστου 2026 για τους σεισμόπληκτους, τους πυρόπληκτους, τους πλημμυροπαθείς και τα ΑμεΑ, ανεξαρτήτως του βαθμού προόδου υλοποίησης των έργων τους.

Πρόκειται για θέση που έχουμε διατυπώσει έγκαιρα και τεκμηριωμένα ήδη από τις 17 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου «Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, Ταμείο Εκσυγχρονισμού και άλλες Διατάξεις», όπου είχαμε επισημάνει την ανάγκη εξεύρεσης λύσης για τους δικαιούχους που κινδυνεύουν να μην ολοκληρώσουν τα έργα τους εντός των ασφυκτικών προθεσμιών του προγράμματος.

Εφόσον μετά την ημερομηνία αυτή δεν είναι δυνατή η περαιτέρω συνέχιση του προγράμματος λόγω των δεσμευτικών χρονοδιαγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, η κυβέρνηση οφείλει να εξασφαλίσει τη μεταφορά και ολοκλήρωση των έργων μέσω άλλου χρηματοδοτικού εργαλείου, όπως το ΕΣΠΑ ή άλλο διαθέσιμο πρόγραμμα, χωρίς απένταξη των δικαιούχων και χωρίς απώλεια της εγκεκριμένης χρηματοδότησης.

Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης προορίζονται για να στηρίζουν τους πολίτες, όχι για να τους εγκλωβίζουν σε ανεφάρμοστα χρονοδιαγράμματα, πρόσθετη ταλαιπωρία και οικονομική ανασφάλεια. Οι σεισμόπληκτοι και τα ΑμεΑ έχουν ήδη επωμιστεί βάρη που κανείς δεν θα επέλεγε να κουβαλά. Η Πολιτεία οφείλει να δει την πραγματικότητα όπως είναι και να λαμβάνει αποφάσεις με λογική, βιωσιμότητα και αίσθημα ευθύνης, όχι να προσθέτει νέα εμπόδια σε ανθρώπους που ήδη δοκιμάζονται περισσότερο από όλους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο - Άγιος Τίτος: Μουσική και παράδοση για τα 60 χρόνια από την επιστροφή της Τιμίας Κάρας