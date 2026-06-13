Κρήτη: Οι έρευνες στο ποιμνιοστάσιο οδήγησαν στη σύλληψη 28χρονου

Συνελήφθη χθες (12.06.2026) σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου με την συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, 28χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παραβάσεις Νομοθεσίας περί όπλων και Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής.

Ειδικότερα, χθες (12.06.2026) το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε ποιμνιοστάσιο και βοηθητικούς χώρους που κατέχει και χρησιμοποιεί ο ημεδαπός κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 485 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, 1 μαχαίρι, ποιμενική ράβδος και βαλιτσάκι μεταφοράς πιστολιού.

Επίσης σχηματίστηκε δικογραφία για την Αστυνομική Διάταξη περί ζωοκλοπής καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχου δηλώθηκε αδυναμία συγκέντρωσης ποιμνίου

Η προανάκριση ενεργείται από το την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

(φωτογραφία αρχείου)

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