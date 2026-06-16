Μπακογιάννη: Ο Σαμαράς είπε βαριές κουβέντες - Απίστευτα αλαζόνας ο Τσίπρας - Δεν κάνει για αρχηγός ο Ανδρουλάκης

Κριτική στον Αντώνη Σαμαρά για τον οποίο θύμισε ότι «είπε βαριές κουβέντες», τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτήρισε «απίστευτα αλαζόνα», τον Νίκο Ανδρουλάκη που «δεν έχει πείσει για τις ηγετικές του ικανότητες» και τη Μαρία Καρυστιανού που «δεν έχει πολιτικό λόγο», άσκησε το πρωί της Τρίτης η Ντόρα Μπακογιάννη.

Ερωτηθείσα στον ΣΚΑΙ για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον κ. Σαμαρά, η πρώην υπουργός είπε «δεν είναι ευχάριστο για την ΝΔ. πιστεύω ότι το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού και θα το σκεφτεί πολύ να προχωρήσει σε κόμμα απέναντι στην παράταξη που τον βοήθησε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και να γίνει πρωθυπουργός. Αν πάρει διαφορετικές αποφάσεις ο λαός της παράταξης θα κρίνει».

Την ίδια ώρα διευκρίνισε «άλλο Καραμανλής, άλλο Σαμαράς. Ο Κώστας Καραμανλής είναι βαθιά παραταξιακός, μπορεί να αποστασιοποιείται περιστασιακά από αποφάσεις και θέσεις αλλά δεν θα έκανε κάτι για να βλάψει την παράταξη».

«Ο κ. Σαμαράς είπε πολύ βαριές κουβέντες. Πολλά μπορεί να τα δεχθεί κανείς εκτός από την αμφισβήτηση του πατριωτισμού. Είναι πολύ βαρύ να αμφισβητείς τον πατριωτισμό του πρωθυπουργού και του υπουργού Εξωτερικών, η ΝΔ δεν μπορούσε να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει» πρόσθεσε η Ντόρα Μπακογιάνννη εκτιμώντας ότι «δεν βλέπω περιθώρια προσέγγισης». Σύμφωνα με την ίδια «οι άνθρωποι που απευθύνεται ήδη δεν καταγράφονται στο ποσοστό της ΝΔ και αυτούς προσπαθεί να ψαρέψει. Εκεί θα δοθεί μάχη από εμάς για να πείσουμε τους ανθρώπους ότι η ΝΔ είναι η παράταξη που αξίζει να εμπιστευτούν».

Ο Τσίπρας δε μπορεί να μας κερδίσει

Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, η βουλευτής Χανίων της ΝΔ παρατήρησε πως «έχω δει αλαζόνες - στην Ελλάδα έχουμε πει ότι τα καλάμια είναι αυτοφυή - αλλά αυτό είναι απίστευτο. Έρχεται και λέει στους συντρόφους που είχε χθες, σας ξεφτιλίζω σας υποχρεώνω να παραδώστε τις έδρες σας και αφού σε ξεφτιλίσω θα σε κατεβάσω υποψήφιο. Αν είναι να κατεβάσω υποψήφιο κάποιον που έχω μειώσει στο μηδέν, θα πω στον λαό ψήφισέ τον; Είναι σοβαρά πράγματα αυτά; Ο Τσίπρας είναι επικοινωνιακός και χαρισματικός αλλά η καταστροφολογία δεν είναι αντιπολίτευση». Σε άλλο σημείο είπε, επίσης, ότι «ο Τσίπρας είναι συμπαθής άνθρωπος αλλά δεν μπορεί να μας κερδίσει γιατί δεν πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα την ξαναπατήσει. Ο λαός τον πίστεψε όταν του είπε ότι θα καταργήσει με έναν νόμο και άρθρο. Ο Τσίπρα κάνει προσπάθεια να τα χρεώσει όλα στους συνεργάτες του αλλά ο κόσμος δεν το "τρώει" αυτό».

Για το ΠΑΣΟΚ και τη δημοσκοπική θέση του, η κυρία Μπακογιάννη σχολίασε ότι «ο κόσμος θέλει αρχηγό. Ο Ανδρουλάκης δεν έχει πείσει για τις ηγετικές τους ικανότητες γι' αυτό ανεβαίνει και ο Τσίπρας», ενώ για τη Μαρία Καρυστιανού εκτίμησε ως «λογικό» να υποχωρούν τα ποσοστά της: «Δεν έχει πολιτικό λόγο. Σε ανθρώπινο επίπεδο ο κόσμος τη συμπαθεί αλλά η πολιτική είναι σκληρό και δύσκολο πράγμα».

Δεν θα είναι ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου στον δρόμο ο Γιωτόπουλος

Η πρώην υπουργός παραδέχθηκε ότι η σκέψη μιας ενδεχόμενης συνάντησης του καταδικασμένου για τη δράση της 17 Νοέμβρη με τα παιδιά της παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη.

«Σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πάρα πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου κάποια στιγμή στον δρόμο ο Γιωτόπουλος. Είναι δύσκολα τα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κ. Μπακογιάννη σημείωσε ότι για την ίδια το θέμα της τρομοκρατίας στην Ελλάδα έχει κριθεί οριστικά τόσο από τη Δικαιοσύνη όσο και από την κοινωνία.

«Το θέμα της τρομοκρατίας στην Ελλάδα έχει κριθεί και από τον ελληνικό λαό και από την ελληνική Δικαιοσύνη. Τέτοιου είδους ζητήματα, όταν επανέρχονται, απλώς ξανανοίγουν μια συζήτηση που κατά τη γνώμη μου δεν βοηθά κανέναν», είπε.

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