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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχοινάς για λαγοκέφαλους: «Υπαρκτή απειλή» - Έκτακτη σύσκεψη με αλιείς την Πέμπτη

λαγοκέφαλος
clock 14:37 | 22/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική αλιεία θα θέσει στο Συμβούλιο Υπουργών Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, τονίζοντας πως το ζήτημα της εισβολής λαγοκέφαλων στις θάλασσες της Ελλάδας θα τεθεί επί τάπητος σε έκτακτη σύσκεψη την Πέμπτη (25/6). 

Ο κ. Σχοινάς προσερχόμενος στο Συμβούλιο τόνισε πως «η ελληνική αλιεία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών της χώρας μας».

«Τον τελευταίο καιρό οι Έλληνες αλιείς αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα: πρώτον από τις απαγορευτικές τιμές του πετρελαίου που έχουν καθηλώσει τον αλιευτικό στόλο, δεύτερον από την εισβολή ξενικών ειδών όπως οι λαγοκέφαλοι, που αποτελούν μια υπαρκτή απειλή για τις θάλασσές μας και τρίτον την κλιματική αλλαγή και τον ανταγωνισμό από τρίτες χώρες οι οποίες δεν συμμορφώνονται με τα δικά μας ευρωπαϊκά πρότυπα».

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