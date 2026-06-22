Σχοινάς για λαγοκέφαλους: «Υπαρκτή απειλή» - Έκτακτη σύσκεψη με αλιείς την Πέμπτη

Τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική αλιεία θα θέσει στο Συμβούλιο Υπουργών Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, τονίζοντας πως το ζήτημα της εισβολής λαγοκέφαλων στις θάλασσες της Ελλάδας θα τεθεί επί τάπητος σε έκτακτη σύσκεψη την Πέμπτη (25/6).

Ο κ. Σχοινάς προσερχόμενος στο Συμβούλιο τόνισε πως «η ελληνική αλιεία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών της χώρας μας».

«Τον τελευταίο καιρό οι Έλληνες αλιείς αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα: πρώτον από τις απαγορευτικές τιμές του πετρελαίου που έχουν καθηλώσει τον αλιευτικό στόλο, δεύτερον από την εισβολή ξενικών ειδών όπως οι λαγοκέφαλοι, που αποτελούν μια υπαρκτή απειλή για τις θάλασσές μας και τρίτον την κλιματική αλλαγή και τον ανταγωνισμό από τρίτες χώρες οι οποίες δεν συμμορφώνονται με τα δικά μας ευρωπαϊκά πρότυπα».

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική αλιεία, από τον λαγοκέφαλο έως και το αυξημένο κόστος καυσίμων βρέθηκαν στο επίκεντρο των δηλώσεων του @MargSchinas , κατά την προσέλευσή του στο Συμβούλιο Υπουργών Αλιείας. Την Πέμπτη ακολουθεί ευρεία σύσκεψη στο #ΥΠΑΑΤ. pic.twitter.com/zMh1D06Xhx — Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (@MinagricPress) June 22, 2026

«Ανάγκη για συνολική απάντηση» «Όλες αυτές οι πιέσεις στην ελληνική αλιεία καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για μια συνολική απάντηση» σημείωσε. Επίσης ενημέρωσε πως «αυτά τα θέματα θα τα συζητήσουμε σήμερα εδώ στο Συμβούλιο Αλιείας αλλά και με την επιστροφή μου στην Αθήνα -την ερχόμενη Πέμπτη - έχω καλέσει σε μια μεγάλη σύσκεψη στο Υπουργείο όλους τους εκπροσώπους της ελληνικής αλιείας, για να μπορέσουμε να σχηματοποιήσουμε μαζί και να δώσουμε ουσιαστικές πειστικές απαντήσεις σε αυτά τα προβλήματα». Όπως αποκάλυψε νωρίτερα ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης σχεδιάζεται η «επικήρυξη» του ξενικού αυτού είδους από τους ψαράδες σε μία τιμή μεγαλύτερη των 4,73 ευρώ το κιλό που έχει υιοθετήσει η Κύπρος. «Εδώ και μήνες επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο το οποίο έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοιτάμε να δούμε εάν μπορούμε να πάρουμε μια τιμή μεγαλύτερη από την Κύπρο. Εκεί ήταν 3 ευρώ το κιλό, το έκαναν 4,73» όπως ενημέρωσε μιλώντας στο Mega ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

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