Κινηματογραφική καταδίωξη και σύγκρουση μοτοσικλέτας με σχολικό λεωφορείο

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε στο Κερατσίνι, τα ξημερώματα της Δευτέρας, ανάμεσα σε αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ και μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα.

Η μηχανή συγκρούστηκε τελικά με σχολικό λεωφορείο με αποτέλεσμα οι δυο αναβάτες να τραυματιστούν ενώ στην συνέχεια συνελήφθησαν.

Το χρονικό

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό ξεκίνησε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή των Μεγάρων, όταν αστυνομικοί εντόπισαν τη μηχανή να κινείται χωρίς πινακίδες και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο, εκείνος δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις των αστυνομικών και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει μέσω της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου.

Ακολούθησε καταδίωξη, η οποία εξελίχθηκε κατά μήκος της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου και της λεωφόρου Σχιστού, πριν καταλήξει στη λεωφόρο Σαλαμίνος, στο κέντρο του Κερατσινίου.

Εκεί, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο που μετέφερε μαθητές, βάζοντας τέλος στην κινηματογραφικού τύπου καταδίωξη.

Σύμφωνα με το βίντεο-ντοκουμέντο, η μηχανή μετά τη σύγκρουση παρέμενε στη μέση του δρόμου, ενώ αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που συμμετείχαν στην επιχείρηση καταδίωξης φτάνουν τρέχοντας στο σημείο προκειμένου να ακινητοποιήσουν τους δύο νεαρούς αναβάτες.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά ο 25χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας και η 22χρονη συνεπιβάτιδά του. Οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο Νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Στη συνέχεια συνελήφθησαν για παραβάσεις του ΚΟΚ, καθώς και για απείθεια.

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