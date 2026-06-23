Airbnb: Αλλάζει ο χάρτης από την 1η Ιουλίου - Στοπ στις νέες άδειες και στη Θεσσαλονίκη

Νέο γύρο αποφάσεων για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που κινούνται στην αγορά καταλυμάτων τύπου Airbnb ανοίγει από την 01.07.2026 το πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, με τη Θεσσαλονίκη να μπαίνει πλέον στο ίδιο καθεστώς περιορισμών στις άδειες που έχει ήδη ενεργοποιηθεί στο κέντρο της Αθήνας.

Το βασικό σημείο είναι ότι από την 1.7.2026 έως την 31.12.2026 δεν θα επιτρέπεται η πρώτη εγγραφή ακινήτου στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής για ακίνητα που βρίσκονται στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στην πράξη, όποιος ιδιοκτήτης δεν έχει εξασφαλίσει Αριθμό Μητρώου Ακινήτου πριν από την έναρξη του περιορισμού, δεν θα μπορεί να λάβει άδεια για να ανοίξει νέο ακίνητο για βραχυχρόνια μίσθωση στην περιοχή όσο διαρκεί η αναστολή.

Η ρύθμιση δεν αφορά μόνο όσους σχεδιάζουν να μπουν τώρα στην αγορά. Επηρεάζει και ακίνητα που ήδη λειτουργούν με ενεργό ΑΜΑ, εφόσον βρίσκονται σε περιοχές όπου εφαρμόζεται αναστολή νέων εγγραφών και αλλάξουν ιδιοκτήτη με πώληση, δωρεά ή γονική παροχή

Στην Αθήνα, οι περιορισμοί αφορούν τα τρία πρώτα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων, δηλαδή ζώνες με μεγάλη συγκέντρωση βραχυχρόνιων μισθώσεων. Με την επέκταση του μέτρου στη Θεσσαλονίκη, το πλαίσιο περνά πλέον και στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης.

Τι αλλάζει στις μεταβιβάσεις

Στο πολυνομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή προβλέπεται ότι ακίνητα στις περιοχές περιορισμού, τα οποία μεταβιβάζονται εν ζωή για οποιαδήποτε αιτία, είτε επαχθή είτε χαριστική, διαγράφονται από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής. Αυτό σημαίνει ότι ο νέος ιδιοκτήτης δεν θα μπορεί να τα επανεγγράψει όσο βρίσκεται σε ισχύ ο γεωγραφικός περιορισμός για νέες εγγραφές.

Η ρύθμιση πιάνει αγοραπωλησίες, δωρεές και γονικές παροχές. Αντίθετα, σε σχέση με την αρχική εκδοχή της διαβούλευσης, η κληρονομική διαδοχή δεν εμφανίζεται στην τελική διατύπωση του κατατεθειμένου κειμένου, καθώς το κρίσιμο σημείο περιορίζεται πλέον στις μεταβιβάσεις εν ζωή.

Η αλλαγή αυτή είναι σημαντική για την αγορά, επειδή η δυνατότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει ενσωματωθεί στην εμπορική αποτίμηση πολλών ακινήτων. Ένα διαμέρισμα σε περιοχές με έντονη τουριστική ζήτηση δεν τιμολογείται μόνο με βάση τα τετραγωνικά, την παλαιότητα ή τη θέση του, αλλά και με βάση το αν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ως τουριστικό κατάλυμα.

Το μέτωπο των προστίμων

Το πλαίσιο συνοδεύεται από υψηλές κυρώσεις για όσους παρακάμψουν τον περιορισμό. Για βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου που δεν μπορεί να εγγραφεί λόγω αναστολής, προβλέπεται πρόστιμο ίσο με το 50% του εισοδήματος που αποκτάται μετά την ημερομηνία έναρξης του περιορισμού και έως τον έλεγχο, με κατώτατο όριο τις 20.000 ευρώ.

Σε περίπτωση νέας παράβασης μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος, το πρόστιμο ανεβαίνει και υπολογίζεται με βάση τα εισπραχθέντα μισθώματα από τον προηγούμενο έως τον νέο έλεγχο, χωρίς να μπορεί να είναι χαμηλότερο από 40.000 ευρώ. Τα ποσά επιβάλλονται και εισπράττονται από την ΑΑΔΕ.

Με αυτά τα δεδομένα, οι ιδιοκτήτες που έχουν ακίνητα στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης και σκοπεύουν να τα διαθέσουν στη βραχυχρόνια μίσθωση έχουν μπροστά τους πολύ στενό χρονικό περιθώριο. Για όσους ήδη διαθέτουν ενεργό ΑΜΑ σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, το πρακτικό ζήτημα μεταφέρεται πλέον στις επικείμενες μεταβιβάσεις, ιδίως όταν υπάρχουν ανοιχτές αγοραπωλησίες ή γονικές παροχές.

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