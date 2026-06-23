Γαλλία - καύσωνας: Στους οι 18 νεκροί, το θερμόμετρο «σκαρφάλωσε» στους 43 βαθμούς Κελσίου

Η Ευρώπη βρίσκεται για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα σε κλοιό καύσωνα, με τη Γαλλία να αποτελεί το επίκεντρο του φαινομένου. Το θερμόμετρο στη χώρα αγγίζει τους 43 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας ανησυχία και κινητοποίηση των αρχών. Μέχρι τώρα 18 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ η θερμακρασία συνεχίζει να είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Συστήματα υδρονέφωσης ακόμα και στον Πύργο του Άιφελ

Στο Παρίσι, όπου η θερμοκρασία φτάνει τους 39 βαθμούς, οι κάτοικοι αναζητούν δροσιά στις όχθες του Σηκουάνα, καθώς τα διαμερίσματα και τα σπίτια μετατρέπονται σε θερμοκήπια. Ο ποταμός έχει γίνει καταφύγιο για όσους θέλουν να αποφύγουν τον αποπνικτικό καύσωνα.

Στον Πύργο του Άιφελ, οι επισκέπτες δεν περιορίζονται πλέον σε φωτογραφίες και θέα, αλλά αναζητούν απεγνωσμένα λίγη δροσιά. Για τον λόγο αυτό, οι αρχές έχουν εγκαταστήσει συστήματα υδρονέφωσης που λειτουργούν αδιάκοπα, προσφέροντας προσωρινή ανακούφιση.

Καύσωνας: Σε κόκκινο συναγερμό η Γαλλία – Ειδικές ρυθμίσεις και αναστολή λειτουργίας σε σχολεία

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, 49 από τα 96 γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, το υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης. Παράλληλα, περίπου 2.700 σχολεία είτε ανέστειλαν τη λειτουργία τους είτε λειτούργησαν με τροποποιημένο ωράριο, ώστε να προστατευθούν μαθητές και εκπαιδευτικοί από τις ακραίες θερμοκρασίες.

Μέχρι στιγμής, ο καύσωνας έχει στοιχίσει τη ζωή σε 18 ανθρώπους, είτε από θερμοπληξία είτε από πνιγμούς, καθώς πολλοί επιχείρησαν να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια.

Την ίδια ώρα, σοκ έχει προκαλέσει η τραγωδία στην περιοχή Καρπαντρά, όπου δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο θάνατός τους να σχετίζεται άμεσα με τον καύσωνα.

Η ακραία θερμή εισβολή που πλήττει μεγάλο μέρος της δυτικής και κεντρικής Ευρώπης έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε πολλές χώρες. Καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες, κλείσιμο σχολείων και έκτακτες προειδοποιήσεις από τις αρχές.

Αντίθετα, η Ελλάδα φαίνεται –τουλάχιστον προς το παρόν– να αποφεύγει τις ακραίες θερμοκρασίες που πλήττουν χώρες όπως η Γαλλία, η Αγγλία, η Ισπανία και η Ιταλία.

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