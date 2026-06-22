Ιαπωνία: Βραβευμένο εστιατόριο χρησιμοποιεί το ίδιο λάδι εδώ και 66 χρόνια! (βίντεο)

Το Wakatori, ένα βραβευμένο εστιατόριο τηγανητού κοτόπουλου στην επαρχία Σιζουόκα της Ιαπωνίας, υποστηρίζει ότι το μυστικό της επιτυχίας του βρίσκεται σε ένα λάδι που δεν έχει αντικατασταθεί πλήρως εδώ και 66 χρόνια.

Μετά την κατάκτηση χρυσού μεταλλίου στο Japan Fried Chicken Grand Prix, ο ιδιοκτήτης του Wakatori παραχώρησε συνέντευξη, κατά την οποία αποκάλυψε ότι το μυστικό της επιτυχίας του εστιατορίου είναι ένα ιδιαίτερο συστατικό που χρησιμοποιείται από την ημέρα ίδρυσής του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από το 1960, όταν άνοιξε το κατάστημα, το τηγανέλαιο δεν έχει αλλαχθεί ποτέ ολοκληρωτικά.

Το «παλαιωμένο» λάδι και η ιδιαίτερη γεύση

Ο Γιοσιχίρο Τσουτσίγια, τρίτης γενιάς ιδιοκτήτης του Wakatori, δήλωσε ανοιχτά ότι το λάδι που επαναχρησιμοποιείται επί δεκαετίες αποτελεί το βασικό στοιχείο που κάνει το οικογενειακό τηγανητό κοτόπουλο τόσο ξεχωριστό.

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Το «παλαιωμένο» λάδι και η ιδιαίτερη γεύση

Σύμφωνα με τον ίδιο, το «παλαιωμένο λάδι» προσδίδει στο κοτόπουλο ένα «σύνθετο άρωμα» και μια «μοναδική γεύση» που δεν μπορεί να αναπαραχθεί με καινούργιο λάδι, προσφέροντας στο εστιατόριο σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι αποκαλύψεις του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες υποστήριξαν ότι το Wakatori θέτει σε κίνδυνο την υγεία των πελατών του, τηγανίζοντας κοτόπουλο σε λάδι ηλικίας 66 ετών.

Πώς συντηρείται το λάδι

Το βραβευμένο ιαπωνικό εστιατόριο διευκρίνισε ότι η ποιότητα του λαδιού διατηρείται μέσω καθημερινού καθαρισμού, φιλτραρίσματος και συνεχούς προσθήκης νέου λαδιού.

Κάθε βράδυ, το προσωπικό φιλτράρει προσεκτικά τα υπολείμματα κρέατος και άλλες ακαθαρσίες, διατηρώντας μόνο μια μικρή ποσότητα από το παλαιότερο λάδι ως βάση γεύσης, την οποία προσθέτει σε μια νέα παρτίδα. Έτσι, το εστιατόριο δεν χρησιμοποιεί ακριβώς το ίδιο λάδι που υπήρχε πριν από 66 χρόνια. Ωστόσο, τεχνικά, μόρια από την αρχική εκείνη παρτίδα ενδέχεται να εξακολουθούν να υπάρχουν στο σημερινό μείγμα λαδιού του Wakatori.

Μια τεχνική που θυμίζει παραδοσιακούς ζωμούς

Διατηρώντας μέρος του παλιού λαδιού και συμπληρώνοντάς το συνεχώς με φρέσκο, το Wakatori εφαρμόζει ουσιαστικά την ίδια τεχνική που χρησιμοποιούν ορισμένα εστιατόρια για τους ζωμούς τους.

Μάλιστα, πιστεύεται ότι ο παλαιότερος ζωμός oden που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται βρίσκεται στο Otafuku, ένα διάσημο εστιατόριο στο Τόκιο της Ιαπωνίας, όπου ο ίδιος ζωμός ανανεώνεται συνεχώς εδώ και περισσότερα από 70 χρόνια. Παρόμοια πρακτική ακολουθεί και ένα εστιατόριο στη συνοικία Εκαμάι της Μπανγκόκ, το οποίο σερβίρει σούπα από την ίδια βασική παρτίδα εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια.

πηγή: gazzetta.gr

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