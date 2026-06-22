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Jeddah Tower: Θα γίνει το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο με ύψος 1 χιλιόμετρο! (βίντεο)

ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΗΣ
clock 19:56 | 22/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Το Burj Khalifa κρατά ακόμη τον τίτλο του ψηλότερου κτιρίου στον κόσμο, όμως ο Jeddah Tower έρχεται να τον παίξει στα ίσια. Ο γιγάντιος πύργος που υψώνεται στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας έχει πλέον περάσει το ορόσημο των 100 ορόφων και των 400 μέτρων, με στόχο να ξεπεράσει το ένα χιλιόμετρο σε ύψος όταν ολοκληρωθεί.

Το έργο, που παλαιότερα ήταν γνωστό ως Kingdom Tower, είχε παγώσει το 2018 εξαιτίας οικονομικών και πολιτικών δυσκολιών, ενώ η πανδημία έφερε επιπλέον καθυστερήσεις. Οι εργασίες επανεκκίνησαν το 2025 και η ολοκλήρωσή του τοποθετείται πλέον μέσα στο 2028.

Τον σχεδιασμό υπογράφει το αρχιτεκτονικό γραφείο Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, με τον Adrian Smith να έχει στο βιογραφικό του και το Burj Khalifa. Η μορφή του πύργου, με την τριπλή βάση και το ολοένα στενότερο περίγραμμα όσο ανεβαίνει, δεν είναι μόνο εντυπωσιακή: έχει σχεδιαστεί για να διαχειρίζεται καλύτερα τις ακραίες πιέσεις του ανέμου και τη βαρύτητα σε τέτοιο ύψος.

Στο εσωτερικό του προβλέπονται 59 ανελκυστήρες, 12 κυλιόμενες σκάλες και πέντε διώροφοι ανελκυστήρες. Στα σχέδια περιλαμβάνονται επίσης το υψηλότερο παρατηρητήριο στον κόσμο και μια υπαίθρια κυκλική βεράντα διαμέτρου σχεδόν 30 μέτρων, η οποία αρχικά προοριζόταν για ελικοδρόμιο.

Η κατασκευή απαιτεί περίπου 80.000 τόνους χάλυβα, θεμέλια με πασσάλους διαμέτρου τριών μέτρων και πυρήνα από σκυρόδεμα που σε ορισμένα σημεία φτάνει σε πάχος αρκετών μέτρων. Παράλληλα, η εξωτερική του επιφάνεια θα αξιοποιεί ειδικά υλικά και γυαλί χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας, ώστε να περιορίζεται η ενεργειακή κατανάλωση σε ένα από τα πιο απαιτητικά κλίματα του πλανήτη.

Με πληροφορίες από Architizer.

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