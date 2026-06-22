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ΚΟΣΜΟΣ

Έξι νεκροί από συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους στη Βολιβία

βολιβία, αεροσκάφος
clock 12:51 | 22/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Μικρό στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στην κεντρική Βολιβία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι. Το υπουργείο Άμυνας της χώρας ανακοίνωσε την Κυριακή το δυστύχημα, χωρίς να διευκρινίσει τα αίτια της συντριβής.

Το υπουργείο ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι το αεροσκάφος, τύπου Cessna, «υπέστη δυστύχημα το Σάββατο 21 Ιουνίου το πρωί κατά τη διάρκεια πτήσης υποστήριξης πολιτικής δράσης στη γραμμή Λα Πας-Κοτσαμπάμπα», στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

«Τα πρώτα στοιχεία επιβεβαιώνουν τον θάνατο των έξι επιβαινόντων: τεσσάρων στρατιωτικών και δύο πολιτών. Δεν υπήρξε ουδείς επιζών», σύμφωνα με την ίδια πηγή.



Το κουφάρι του αεροσκάφους εντοπίστηκε στην περιοχή Σέρο Σαγιάρι, περίπου 220 χιλιόμετρα ανατολικά από τη διοικητική πρωτεύουσα Λα Πας.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια

Η επιτροπή έρευνας αεροπορικών δυστυχημάτων προσπαθεί να εξακριβώσει τα αίτια της συντριβής. Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι η επιτροπή θα δημοσιεύσει το πόρισμά της μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.

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