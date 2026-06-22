Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του - Οι δηλώσεις του

Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, κάνοντας παράλληλα αναφορά στο πλάνο του για την σταδιακή απομάκρυνσή του από τη θέση. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να τον διαδεχθεί ο Αντί Μπέρναμ.

Η ανακοίνωση του Κιρ Στάρμερ

Ο Στάρμερ προέβη στις δηλώσεις από την Ντάουνινγκ Στριτ. Ο Βρετανός πρωθυπουργός ξεκίνησε λέγοντας, «Περπατώντας σε αυτό τον δρόμο πριν δύο χρόνια, ήταν η πιο περήφανη στιγμή της ζωής μου».

«Το ταξίδι δεν ήταν εύκολο», ανέφερε ο Στάρμερ σχετικά με την προσπάθειά του να φτάσει στην ανώτερη πολιτική θέση της χώρας και να κάνει το καλύτερο δυνατό για τον λαό του.

«Στόχος να στήσουμε μία δίκαιη χώρα, με ευκαιρίες για όλους, όχι μόνο για όσους έχουν προνόμια. Και κοιτάχτε τι καταφέραμε σε δύο χρόνια», δήλωσε ο Στάρμερ, αναφερόμενος σε όσα θεωρεί νίκες κατά τη διακυβέρνησή του.

«Η ερώτηση πλέον στο κόμμα αφορά αν είμαι σε θέση να μας οδηγήσω στις επόμενες εκλογές. Άκουσα την απάντηση του κοινοβουλίου σε αυτή την ερώτηση. Και αποδέχομαι αυτή την απάντηση με σεβασμό. Για αυτό παραιτούμαι από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος. Θα ετοιμάσουμε ένα χρονοδιάγραμμα».

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι θα είναι στη θέση του μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαδοχής, μετά το καλοκαίρι.

UK PM Keir Starmer expected to set out exit timetable https://t.co/S3rgAOHdP9 — Reuters (@Reuters) June 22, 2026

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