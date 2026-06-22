Βρετανία: Τέλος εποχής για τον Στάρμερ – Σήμερα οι ανακοινώσεις, ανοίγει ο δρόμος για τον Μπέρναμ

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα το πρωί (22/6) το χρονοδιάγραμμα αποχώρησής του, ανοίγοντας τον δρόμο για τον Άντι Μπέρναμ να αναλάβει την πρωθυπουργία μέχρι το φθινόπωρο, χωρίς επίσημη εσωκομματική αναμέτρηση.

Σύμφωνα με υπουργούς, – όπως αναφέρει η Guardian – ο Στάρμερ θα παρουσιάσει τις προθέσεις του έξω από το Νο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, εγκαινιάζοντας τη διαδικασία για τον έβδομο πρωθυπουργό της Βρετανίας μέσα σε μία δεκαετία.

Παρά τις διαβεβαιώσεις αξιωματούχων της Ντάουνινγκ Στριτ ότι ο Στάρμερ παραμένει πιστός στη δέσμευσή του να αντιμετωπίσει την αναμενόμενη πρόκληση ηγεσίας από τον Μπέρναμ –ο οποίος επέστρεψε στο Γουέστμινστερ μετά την ευρεία νίκη του στην επαναληπτική εκλογή του Μέικερφιλντ–, η πίεση αυξάνεται.

Περισσότεροι από έξι υπουργοί του υπουργικού συμβουλίου φέρεται να του έχουν ήδη πει ιδιωτικά ότι «η ώρα του τελείωσε». Με δεδομένη και την προγραμματισμένη, δύσκολη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τρίτη, ο πρωθυπουργός πέρασε το Σαββατοκύριακο στην εξοχική κατοικία του στο Τσέκερς, καταρτίζοντας το πιθανό σχέδιο αποχώρησής του.

Το ενδεχόμενο αποχώρησης και η διαδοχή

Ο Στάρμερ και ο στενός του κύκλος άρχισαν το Σάββατο να συντάσσουν προσχέδια ομιλίας παραίτησης. Το πιο πιθανό σενάριο προβλέπει να παραμείνει στην πρωθυπουργία έως το φθινόπωρο, ώστε ο νέος ηγέτης να ενισχύσει το Εργατικό Κόμμα στο ετήσιο συνέδριό του στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Πηγές αναφέρουν ότι ο Στάρμερ δεν έχει συνομιλήσει με τον Μπέρναμ μετά το αποτέλεσμα του Μέικερφιλντ. «Λογικά, το καλύτερο και για τους δύο θα ήταν αυτό να γίνει τον Σεπτέμβριο», δήλωσε υπουργός. «Ο Άντι χρειάζεται χρόνο να προετοιμαστεί, ενώ ο Κιρ θα μπορέσει να χαράξει ομαλή πορεία αποχώρησης».

Παραμένει ασαφές αν ο Μπέρναμ θα είναι ο μοναδικός υποψήφιος ή αν θα προκύψουν και άλλες υποψηφιότητες. Ο Γουές Στρίτινγκ, που παραιτήθηκε από υπουργός Υγείας τον περασμένο μήνα, έχει δηλώσει ότι θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε διαδικασία, έχοντας – όπως υποστηρίζει – τη στήριξη 81 βουλευτών.

Ωστόσο, αρκετοί βουλευτές θεωρούν ότι τελικά δεν θα κατέβει, είτε λόγω ανεπαρκούς στήριξης είτε για να μην αποσταθεροποιήσει τις προετοιμασίες της νέας κυβέρνησης. Αν υπάρξει αναμέτρηση, πιθανόν να προκύψουν και γυναίκες υποψήφιες από το υπουργικό συμβούλιο, ώστε να αποφευχθεί μια αποκλειστικά ανδρική διαδικασία.

Οι εσωτερικές πιέσεις και οι διεθνείς αντιδράσεις

Παρά τις δηλώσεις του Στάρμερ ότι θα συνομιλήσει με τον Μπέρναμ μετά το Σαββατοκύριακο, φαίνεται πως μπορεί να επιλέξει να μην το κάνει. Κάποιοι συνεργάτες του πιστεύουν ότι η μονομερής ανακοίνωση των σχεδίων του θα του επιτρέψει να εμφανιστεί ότι φεύγει με δικούς του όρους.

Κυβερνητική πηγή ανέφερε ότι το φθινόπωρο είναι το πιο πιθανό χρονικό πλαίσιο, σημειώνοντας: «Περιμένω από τον Κιρ να πράξει ό,τι είναι καλύτερο για τη χώρα, καθώς ο Άντι δεν δείχνει ακόμη έτοιμος».

Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε στο Truth Social ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί, επικρίνοντάς τον για τη διαχείριση της μετανάστευσης και της ενέργειας. Το σχόλιό του προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στη Ντάουνινγκ Στριτ.

Η στάση των υπουργών και το πολιτικό κλίμα

Αν και δεν έχουν υπάρξει παραιτήσεις υπουργών μετά το αποτέλεσμα του Μέικερφιλντ, επτά μέλη του υπουργικού συμβουλίου φέρονται να έχουν ήδη ζητήσει από τον πρωθυπουργό να εξετάσει το μέλλον του, «για το καλό του κόμματος και της χώρας».

Ένας εξ αυτών ανέφερε ότι «μια αλλαγή στάσης φαίνεται να έχει συντελεστεί» στον Στάρμερ, ο οποίος μέχρι πρόσφατα επέμενε να παραμείνει στη θέση του. Ακόμη και στενοί του φίλοι, που τον προέτρεπαν να συνεχίσει, πλέον αποδέχονται ότι η πολιτική πραγματικότητα έχει αλλάξει.

Ο υπουργός Επιχειρήσεων Πίτερ Κάιλ, πιστός στον Στάρμερ, αναγνώρισε δημόσια ότι «υπάρχουν δυνάμεις που αμφισβητούν τον πρωθυπουργό ως ηγέτη». Τόνισε ότι ο Στάρμερ «λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα της χώρας» και ότι το Εργατικό Κόμμα πρέπει να παραμείνει ενωμένο σε αυτή την περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας.

Ο Κάιλ υπογράμμισε πως, αν υπάρξει αλλαγή ηγεσίας, πρέπει να γίνει «με λειτουργικό τρόπο, που θα διατηρήσει την κυβέρνηση επικεντρωμένη στις ανάγκες του λαού».

Πηγή: Guardian

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