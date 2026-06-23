Χρίστος Χαλικιάς στο ekriti.gr - Η τέχνη δεν μετρά χιλιόμετρα, μετρά συναντήσεις

Με αφορμή τη συμμετοχή του στη Berlin Art Week 2026, ο εικαστικός καλλιτέχνης, σκηνοθέτης και συγγραφέας Χρίστος Χαλικιάς μιλά στο ekriti.gr για τη διαδρομή του, τη δύναμη της σύγχρονης τέχνης και το ταξίδι της δημιουργίας από την Αθήνα έως το Βερολίνο.

Η συμμετοχή σας στη Berlin Art Week 2026 αποτελεί μία σημαντική διεθνή διάκριση. Πώς βιώνετε αυτή τη στιγμή και τι σηματοδοτεί για την προσωπική και καλλιτεχνική σας διαδρομή

Η συμμετοχή μου στη Berlin Art Week 2026 είναι αναμφίβολα μία από τις σημαντικότερες στιγμές της μέχρι σήμερα πορείας μου. Τη βιώνω με μεγάλη συγκίνηση, αλλά και με βαθιά αίσθηση ευθύνης. Όχι μόνο απέναντι στον εαυτό μου και τη δουλειά μου, αλλά και απέναντι σε όλους εκείνους που πιστεύουν ότι η τέχνη μπορεί ακόμη να λειτουργήσει ως γλώσσα επικοινωνίας ανάμεσα σε ανθρώπους, πόλεις και πολιτισμούς.

Για έναν καλλιτέχνη που ξεκίνησε δημιουργώντας στην Ελλάδα, συχνά κάτω από δύσκολες συνθήκες και μακριά από μεγάλα κέντρα αποφάσεων, η παρουσία σε έναν θεσμό όπως η Berlin Art Week δεν αποτελεί απλώς μια επαγγελματική επιτυχία. Είναι η απόδειξη ότι η επιμονή, η συνέπεια και η πίστη στο προσωπικό σου όραμα μπορούν να ανοίξουν δρόμους εκεί όπου αρχικά φαίνεται να υπάρχουν μόνο εμπόδια.

Κοιτάζοντας πίσω, δεν βλέπω μόνο εκθέσεις, βιβλία ή καλλιτεχνικά πρότζεκτ. Βλέπω αμέτρητες ώρες δουλειάς, αμφιβολίας, αναζήτησης και προσωπικών υπερβάσεων. Βλέπω μια διαδρομή που χτίστηκε βήμα βήμα, χωρίς συντομεύσεις. Γι’ αυτό και η συμμετοχή μου στο Βερολίνο έχει για μένα έναν ιδιαίτερο συμβολισμό: είναι η επιβεβαίωση ότι η τέχνη μπορεί να ξεκινήσει από ένα μικρό ατελιέ στην Αθήνα και να βρεθεί στο επίκεντρο ενός διεθνούς διαλόγου.

Ταυτόχρονα, θεωρώ πως αυτή η συμμετοχή δεν είναι ένας προορισμός αλλά ένας σταθμός. Η τέχνη δεν είναι αγώνας ταχύτητας ούτε κατάκτηση τίτλων. Είναι ένα συνεχές ταξίδι αναζήτησης. Και κάθε φορά που ένα έργο συναντά ανθρώπους διαφορετικών χωρών, γλωσσών και εμπειριών, αποκτά μια νέα ζωή.

Αν κάτι έχω μάθει μέσα από αυτή τη διαδρομή, είναι ότι η τέχνη δεν γνωρίζει σύνορα. Τα μόνα σύνορα που υπάρχουν είναι εκείνα που βάζουμε εμείς στον εαυτό μας. Και ίσως η μεγαλύτερη χαρά ενός δημιουργού είναι να βλέπει αυτά τα σύνορα να καταρρέουν μέσα από το ίδιο του το έργο.

Το έργο σας κινείται ανάμεσα στην εικαστική δημιουργία, τη λογοτεχνία, το θέατρο και την περφόρμανς. Ποια είναι η κοινή καλλιτεχνική «ρίζα» που ενώνει όλες αυτές τις διαφορετικές μορφές έκφρασης;

Αν έπρεπε να εντοπίσω μία κοινή ρίζα πίσω από όλα όσα κάνω, είτε πρόκειται για ζωγραφική, είτε για λογοτεχνία, θέατρο ή περφόρμανς, θα έλεγα πως είναι η ανάγκη μου να αφηγούμαι ιστορίες και να δίνω μορφή σε όσα συνήθως παραμένουν αόρατα.

Δεν αντιμετώπισα ποτέ τις τέχνες ως ξεχωριστά πεδία. Για μένα αποτελούν διαφορετικές γλώσσες που προσπαθούν να εκφράσουν την ίδια αγωνία: να κατανοήσουμε καλύτερα τον άνθρωπο, τη μνήμη, τον χρόνο, την απώλεια, τον έρωτα, τη μοναξιά, την ελπίδα. Άλλοτε αυτή η ανάγκη γίνεται χρώμα πάνω σε έναν καμβά, άλλοτε λέξεις πάνω σε μια σελίδα, άλλοτε σώμα και κίνηση επάνω στη σκηνή.

Πιστεύω ότι κάθε έργο τέχνης είναι πρωτίστως μια πράξη επικοινωνίας. Μια απόπειρα να χτιστεί μια γέφυρα ανάμεσα στον δημιουργό και στον θεατή. Γι’ αυτό και δεν με απασχολεί τόσο το μέσο όσο η αλήθεια που μεταφέρει. Ένα έργο μπορεί να είναι ένας πίνακας, ένα θεατρικό κείμενο, μια περφόρμανς ή ένα μυθιστόρημα. Το ζητούμενο παραμένει το ίδιο: να αγγίξει κάτι βαθύτερο μέσα μας.

Η εικαστική μου δουλειά έχει έντονα αφηγηματικά στοιχεία. Αντίστοιχα, τα βιβλία και τα θεατρικά μου έργα έχουν συχνά έντονη εικαστική διάσταση. Θα έλεγα ότι σκέφτομαι σαν ζωγράφος όταν γράφω και σαν συγγραφέας όταν ζωγραφίζω. Οι εικόνες γεννούν ιστορίες και οι ιστορίες γεννούν εικόνες.

Ίσως γι’ αυτό με γοητεύουν τόσο οι διασταυρώσεις των τεχνών. Εκεί όπου το φως συναντά τη σιωπή, η λέξη συναντά την εικόνα και το σώμα συναντά τον χώρο. Εκεί νιώθω ότι βρίσκεται η ουσία της δημιουργίας.

Στο τέλος της ημέρας, είτε κρατώ ένα πινέλο είτε ένα μολύβι, είτε στήνω μια έκθεση είτε μια θεατρική παράσταση, αναζητώ πάντα το ίδιο πράγμα: να φωτίσω για μια στιγμή αυτό που συνήθως μένει στο σκοτάδι. Γιατί πιστεύω ότι ο ρόλος της τέχνης δεν είναι να δίνει απαντήσεις, αλλά να μας βοηθά να βλέπουμε πιο καθαρά τα ερωτήματα που κουβαλάμε μέσα μας.

Η Αθήνα, και ιδιαίτερα οι γειτονιές της όπως η Κυψέλη και η Πατησίων, εμφανίζονται συχνά ως πηγή έμπνευσης στη δουλειά σας. Τι είναι αυτό που σας γοητεύει στην αστική εμπειρία και πώς μετασχηματίζεται σε τέχνη;

Η Αθήνα δεν είναι απλώς το σκηνικό της δουλειάς μου. Είναι ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές της. Είναι μια πόλη που δεν σταματά ποτέ να αφηγείται ιστορίες. Μια πόλη γεμάτη αντιθέσεις, όπου το φως συνυπάρχει με το σκοτάδι, η ομορφιά με τη φθορά, η ελπίδα με τη ματαίωση. Αυτή ακριβώς η συνύπαρξη των αντιθέσεων είναι που με γοητεύει βαθιά ως δημιουργό.

Η Κυψέλη και η Πατησίων, ειδικότερα, είναι τόποι με τεράστια αφηγηματική δύναμη. Περπατώντας στους δρόμους τους, νιώθεις ότι κάθε πολυκατοικία, κάθε μπαλκόνι, κάθε φωτισμένο ή σκοτεινό παράθυρο κρύβει μια ανθρώπινη ιστορία. Ιστορίες ανθρώπων που αγαπήθηκαν, χάθηκαν, πάλεψαν, ονειρεύτηκαν ή συμβιβάστηκαν. Ως καλλιτέχνης, με ενδιαφέρουν περισσότερο αυτές οι αόρατες ιστορίες παρά τα ίδια τα κτίρια.

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Ζούμε σε μια εποχή όπου οι πόλεις συχνά αντιμετωπίζονται ως χώροι διέλευσης. Εγώ προσπαθώ να τις δω ως ζωντανά αρχεία μνήμης. Με ενδιαφέρει να παρατηρώ όσα περνούν απαρατήρητα: ένα βλέμμα σε μια στάση λεωφορείου, ένα εγκαταλελειμμένο κατάστημα, μια παλιά ταμπέλα, μια σκιά που πέφτει πάνω σε έναν τοίχο. Αυτές οι μικρές, σχεδόν ασήμαντες λεπτομέρειες είναι συχνά η πρώτη ύλη της δουλειάς μου.

Ίσως γι’ αυτό τόσο τα εικαστικά μου έργα όσο και τα βιβλία ή τα θεατρικά μου κείμενα έχουν έντονο αστικό χαρακτήρα. Δεν με ενδιαφέρει η πόλη ως γεωγραφία. Με ενδιαφέρει η πόλη ως ψυχολογία. Ως τόπος όπου συναντιούνται οι φόβοι, οι επιθυμίες, οι αποτυχίες και τα όνειρα χιλιάδων ανθρώπων.

Η Αθήνα είναι μια πόλη που σε προκαλεί να την παρατηρήσεις. Αν της αφιερώσεις χρόνο, σου αποκαλύπτει συνεχώς νέες όψεις του εαυτού της. Κάθε δρόμος είναι μια πιθανή αφήγηση. Κάθε γειτονιά ένα ανοιχτό βιβλίο.

Τελικά, αυτό που μετασχηματίζεται σε τέχνη δεν είναι η πόλη καθαυτή. Είναι το ανθρώπινο αποτύπωμα που αφήνει πάνω μας. Οι εικόνες, οι ήχοι, οι συναντήσεις και οι απουσίες που κουβαλάμε μέσα μας. Η τέχνη μου γεννιέται ακριβώς εκεί: στο σημείο όπου η προσωπική μνήμη συναντά τη συλλογική μνήμη μιας πόλης που δεν σταματά ποτέ να αλλάζει και, ταυτόχρονα, να θυμάται.

Σε μια εποχή όπου η εικόνα καταναλώνεται γρήγορα και η προσοχή του κοινού δοκιμάζεται καθημερινά, ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος της σύγχρονης τέχνης και ποια ευθύνη φέρει σήμερα ο καλλιτέχνης;

Ζούμε σε μια εποχή πρωτοφανούς ταχύτητας. Χιλιάδες εικόνες περνούν καθημερινά μπροστά από τα μάτια μας, πληροφορίες διαδέχονται η μία την άλλη μέσα σε δευτερόλεπτα και η προσοχή έχει μετατραπεί ίσως στο πιο πολύτιμο αγαθό της εποχής μας. Μέσα σε αυτή τη συνθήκη, πιστεύω ότι ο ρόλος της τέχνης δεν είναι να συμμετέχει στον θόρυβο, αλλά να δημιουργεί στιγμές σιωπής.

Η σύγχρονη τέχνη δεν χρειάζεται να φωνάζει πιο δυνατά από όλα τα υπόλοιπα. Χρειάζεται να κάνει τον άνθρωπο να σταματήσει για λίγο. Να κοιτάξει πιο προσεκτικά. Να αναρωτηθεί. Να αμφισβητήσει. Να αισθανθεί. Σε έναν κόσμο που μας ωθεί συνεχώς να προσπερνάμε, η τέχνη έχει τη δύναμη να μας ζητά να μείνουμε.

Πιστεύω ότι η τέχνη δεν υπάρχει για να δίνει εύκολες απαντήσεις. Υπάρχει για να ανοίγει δύσκολες συζητήσεις. Να φωτίζει όσα συχνά μένουν στο περιθώριο. Να μιλά για τη μοναξιά μέσα στο πλήθος, για τη μνήμη μέσα στην ταχύτητα, για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια μέσα σε μια πραγματικότητα που πολλές φορές τη δοκιμάζει.

Όσο για τον καλλιτέχνη, θεωρώ ότι η μεγαλύτερη ευθύνη του σήμερα είναι να παραμένει ειλικρινής. Να μην δημιουργεί με βάση τους αλγόριθμους, τις μόδες ή την ανάγκη της στιγμιαίας αποδοχής. Η τέχνη που γεννιέται αποκλειστικά για να γίνει γρήγορα ορατή, συνήθως χάνεται εξίσου γρήγορα. Αντίθετα, η τέχνη που γεννιέται από μια πραγματική εσωτερική ανάγκη έχει τη δυνατότητα να αντέξει στον χρόνο.

Δεν πιστεύω ότι ο καλλιτέχνης είναι δάσκαλος ή κήρυκας. Δεν έχει αποστολή να επιβάλει αλήθειες. Έχει όμως ευθύνη να παρατηρεί, να καταγράφει και να θέτει ερωτήματα. Να λειτουργεί ως ένας ευαίσθητος δέκτης της εποχής του και ταυτόχρονα ως ένας μάρτυρας της ανθρώπινης εμπειρίας.

Σε μια κοινωνία όπου όλα τείνουν να γίνουν γρήγορα, επιφανειακά και αναλώσιμα, η τέχνη εξακολουθεί να υπενθυμίζει κάτι βαθιά ανθρώπινο: ότι ορισμένα πράγματα χρειάζονται χρόνο για να τα δεις, χρόνο για να τα καταλάβεις και χρόνο για να τα νιώσεις. Και ίσως αυτή να είναι σήμερα η πιο πολύτιμη προσφορά της. Η υπεράσπιση του βάθους σε έναν κόσμο που κινδυνεύει να αρκεστεί μόνο στην επιφάνεια.

Το Βερολίνο θεωρείται μία από τις σημαντικότερες πρωτεύουσες της σύγχρονης τέχνης παγκοσμίως. Τι προσδοκάτε



από αυτή τη συμμετοχή και ποιο μήνυμα θα θέλατε να μεταφέρετε στο διεθνές κοινό μέσα από το έργο σας;

Το Βερολίνο είναι μια πόλη με ιδιαίτερο συμβολισμό για κάθε σύγχρονο δημιουργό. Είναι ένας τόπος όπου η τέχνη δεν αντιμετωπίζεται ως διακόσμηση της πραγματικότητας, αλλά ως αναγκαίο κομμάτι της δημόσιας ζωής. Μια πόλη που έχει μάθει να μετατρέπει την ιστορία, τις αντιφάσεις, τα τραύματα και τις αλλαγές της σε δημιουργική δύναμη. Για αυτό και η συμμετοχή μου στη Berlin Art Week έχει για μένα ξεχωριστή σημασία.

Δεν βλέπω αυτή τη συμμετοχή ως μια προσωπική επιβεβαίωση, αλλά ως μια ευκαιρία διαλόγου. Η τέχνη αποκτά πραγματική αξία όταν βγαίνει από τα στενά όρια του δημιουργού και συναντά διαφορετικούς ανθρώπους, διαφορετικές κουλτούρες και διαφορετικούς τρόπους σκέψης. Αυτό είναι που προσδοκώ περισσότερο από το Βερολίνο: τη συνάντηση. Τη συνομιλία. Την ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών μέσα από το ίδιο το έργο.

Θα ήθελα οι άνθρωποι που θα συναντήσουν τη δουλειά μου να ανακαλύψουν μέσα της κάτι από τη σύγχρονη ελληνική εμπειρία, αλλά και κάτι βαθύτερα ανθρώπινο και οικουμενικό. Γιατί, παρά τις διαφορές μας, όλοι μοιραζόμαστε τις ίδιες αγωνίες: την ανάγκη να ανήκουμε κάπου, να αγαπήσουμε, να θυμηθούμε, να ξεχάσουμε, να βρούμε νόημα μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς.

Τα έργα μου γεννιούνται από συγκεκριμένους τόπους — από την Αθήνα, την Κυψέλη, την Πατησίων, από τις εικόνες και τις ιστορίες που συναντώ καθημερινά. Ωστόσο, στόχος μου δεν είναι να μιλήσω μόνο για μια πόλη ή μια χώρα. Προσπαθώ να μιλήσω για τον άνθρωπο μέσα στην πόλη. Για τη μνήμη, τη μοναξιά, την απουσία, την ελπίδα και την ανάγκη για επικοινωνία. Και αυτά είναι θέματα που ξεπερνούν κάθε γεωγραφικό όριο.

Αν έπρεπε να συνοψίσω το μήνυμα που θα ήθελα να μεταφέρω μέσα από το έργο μου, θα έλεγα το εξής:

Ότι η τέχνη εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους τελευταίους χώρους πραγματικής συνάντησης των ανθρώπων. Έναν χώρο όπου οι ταυτότητες, οι γλώσσες και τα σύνορα υποχωρούν και αυτό που μένει είναι η κοινή ανθρώπινη εμπειρία.

Σε μια εποχή που συχνά μας χωρίζει, η τέχνη εξακολουθεί να μας θυμίζει κάτι πολύ απλό αλλά ουσιαστικό: ότι έχουμε περισσότερα κοινά από όσα μας χωρίζουν. Και ίσως αυτή να είναι η πιο σημαντική αποστολή της σήμερα. Να χτίζει γέφυρες εκεί όπου οι άλλοι βλέπουν σύνορα.

Κοιτάζοντας το μέλλον, ποιο είναι το προσωπικό σας όραμα για τα επόμενα χρόνια; Υπάρχουν νέες εκθέσεις, βιβλία ή καλλιτεχνικά σχέδια που θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας;

Κοιτάζοντας το μέλλον, δεν με ενδιαφέρει τόσο η ιδέα της «επόμενης επιτυχίας» όσο η δυνατότητα να συνεχίσω να εξελίσσομαι ως δημιουργός και να παραμένω ανήσυχος καλλιτεχνικά. Θεωρώ ότι η τέχνη είναι μια διαρκής διαδικασία αναζήτησης και όχι ένας προορισμός. Κάθε έργο που ολοκληρώνεται ανοίγει αμέσως τον δρόμο για το επόμενο ερώτημα, την επόμενη αμφιβολία, την επόμενη ανάγκη έκφρασης.

Τα επόμενα χρόνια θα ήθελα να ενισχύσω ακόμη περισσότερο την παρουσία μου στο εξωτερικό, αναπτύσσοντας συνεργασίες και παρουσιάζοντας τη δουλειά μου σε νέους χώρους και διεθνείς διοργανώσεις. Η συμμετοχή μου στη Berlin Art Week είναι ένας σημαντικός σταθμός προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και μια αφετηρία για νέες δημιουργικές προκλήσεις.

Παράλληλα, συνεχίζω να εργάζομαι πάνω σε νέες εικαστικές ενότητες που εξερευνούν τη σχέση της μνήμης με την πόλη, καθώς και πάνω σε έργα που συνδυάζουν διαφορετικές μορφές έκφρασης, όπως η ζωγραφική, η λογοτεχνία, το θέατρο και η περφόρμανς. Με ενδιαφέρει όλο και περισσότερο η συνάντηση των τεχνών και η δημιουργία εμπειριών που δεν περιορίζονται σε ένα μόνο μέσο.

Στον χώρο της λογοτεχνίας, μετά την κυκλοφορία του αστικού noir μυθιστορήματος «Το Τελευταίο Φως της Πατησίων», συνεχίζω να αναπτύσσω νέες αφηγήσεις που αντλούν έμπνευση από την Αθήνα, τις γειτονιές της και τους ανθρώπους της. Η πόλη εξακολουθεί να αποτελεί για μένα ένα ανεξάντλητο πεδίο ιστοριών, χαρακτήρων και εικόνων.

Ταυτόχρονα, βρίσκονται σε εξέλιξη θεατρικά και εικαστικά πρότζεκτ που κινούνται γύρω από ζητήματα μνήμης, ταυτότητας, κοινωνικής εμπειρίας και ανθρώπινης παρουσίας στον σύγχρονο κόσμο. Πρόκειται για θεματικές που με απασχολούν σταθερά και τις οποίες επιθυμώ να εξερευνήσω ακόμη βαθύτερα τα επόμενα χρόνια.

Αν θα μπορούσα να συνοψίσω το προσωπικό μου όραμα σε μία φράση, θα έλεγα ότι επιθυμώ να συνεχίσω να δημιουργώ έργα που γεννιούνται από έναν συγκεκριμένο τόπο, αλλά μπορούν να συνομιλήσουν με ανθρώπους οπουδήποτε στον κόσμο. Γιατί πιστεύω ότι η αληθινή τέχνη είναι ταυτόχρονα προσωπική και οικουμενική. Ξεκινά από μια ατομική εμπειρία, αλλά καταλήγει να ανήκει σε όλους.

Η Κρήτη είναι ένας τόπος με βαθιά ιστορία, ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα και ξεχωριστή θέση στην ελληνική ψυχή. Υπάρχει κάτι σε αυτό το νησί που σας εμπνέει ως δημιουργό και ποια είναι η σχέση σας με έναν τόπο που έχει γεννήσει σπουδαίους καλλιτέχνες, λογοτέχνες και ανθρώπους του πνεύματος;

Η Κρήτη είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένας όμορφος τόπος. Είναι ένας ζωντανός πολιτισμός. Ένας τόπος που κουβαλά μνήμη, ιστορία, περηφάνια και μια βαθιά αίσθηση ελευθερίας. Κάθε φορά που έρχομαι σε επαφή με την Κρήτη, είτε μέσα από τους ανθρώπους της είτε μέσα από την πολιτιστική της παράδοση, νιώθω ότι συναντώ μια αυθεντική δύναμη που σπανίζει στη σύγχρονη εποχή.

Αυτό που με συγκινεί ιδιαίτερα είναι ότι η Κρήτη έχει καταφέρει να παραμείνει βαθιά συνδεδεμένη με τις ρίζες της χωρίς να φοβάται να κοιτάξει προς το μέλλον. Είναι ένας τόπος όπου η παράδοση δεν είναι μουσείο, αλλά κομμάτι της καθημερινής ζωής. Και αυτό για έναν καλλιτέχνη αποτελεί μεγάλη πηγή έμπνευσης.

Η Κρήτη έχει χαρίσει στην Ελλάδα σπουδαίες προσωπικότητες του πολιτισμού, της λογοτεχνίας και των τεχνών. Από τον Καζαντζάκη μέχρι τους σύγχρονους δημιουργούς της, διακρίνει κανείς μια κοινή στάση ζωής: το πάθος για ελευθερία, τη δύναμη της έκφρασης και την άρνηση του συμβιβασμού. Αυτές είναι αξίες που με αγγίζουν βαθιά και ως άνθρωπο και ως δημιουργό.

Ταυτόχρονα, με συγκινεί η αγάπη που έχω δεχθεί από τα κρητικά μέσα ενημέρωσης και το κοινό της Κρήτης. Σε μια εποχή όπου όλα μοιάζουν γρήγορα και επιφανειακά, η ουσιαστική στήριξη και το ενδιαφέρον για το έργο ενός δημιουργού έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Θα έλεγα λοιπόν ότι η Κρήτη δεν με εμπνέει μόνο ως τόπος. Με εμπνέει ως στάση ζωής. Ως υπενθύμιση ότι η δημιουργία χρειάζεται ρίζες για να μπορέσει να αποκτήσει φτερά. Και ίσως γι' αυτό η Κρήτη συνεχίζει να γεννά ιστορίες, τέχνη και ανθρώπους που αφήνουν το αποτύπωμά τους πολύ πέρα από τα σύνορα του νησιού.

Ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους αναγνώστες του EKRITI.GR και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους που ονειρεύονται να ακολουθήσουν τον δρόμο της τέχνης και της δημιουργίας;

Θα τους έλεγα να μην φοβηθούν να ακολουθήσουν τη δική τους φωνή. Ζούμε σε μια εποχή που συχνά μας ωθεί να μοιάζουμε ο ένας στον άλλον. Η τέχνη, όμως, γεννιέται από τη διαφορετικότητα, την προσωπική ματιά και το θάρρος να εκφράσεις αυτό που πραγματικά είσαι.

Να έχουν υπομονή. Να δουλεύουν καθημερινά. Να μην απογοητεύονται από τις δυσκολίες και τις απορρίψεις. Καμία ουσιαστική δημιουργική πορεία δεν χτίστηκε εύκολα. Πίσω από κάθε έργο που βλέπουμε, κρύβονται χρόνια προσπάθειας, αμφιβολιών και επιμονής.

Και πάνω απ' όλα, να μη σταματήσουν ποτέ να παρατηρούν τον κόσμο γύρω τους. Η τέχνη δεν βρίσκεται μόνο στα μουσεία και στις γκαλερί. Βρίσκεται στους ανθρώπους, στις γειτονιές, στις μικρές καθημερινές ιστορίες που συχνά προσπερνάμε.

Αν κάτι έχω μάθει μέχρι σήμερα, είναι ότι τα όνειρα δεν έχουν γεωγραφικά σύνορα. Μπορούν να ξεκινήσουν από ένα μικρό δωμάτιο, μια γειτονιά, ένα νησί ή μια πόλη της Ελλάδας και να ταξιδέψουν πολύ πιο μακριά απ' όσο φανταζόμαστε.

Και αυτό είναι ίσως το πιο όμορφο μάθημα που μου έχει δώσει η τέχνη:

Να μένεις πιστός στο όραμά σου και να συνεχίζεις να δημιουργείς, ακόμη κι όταν ο δρόμος φαίνεται δύσκολος. Γιατί κάποια στιγμή η δουλειά βρίσκει τον δρόμο της. Όπως ακριβώς βρίσκει τον δρόμο της και η τέχνη.

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