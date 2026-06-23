Τα ζώδια της Τρίτης

Κριός



Κριέ μου, σήμερα είσαι αρκετά αυστηρός με τους άλλους. Η στάση που κρατάς είναι αρκετά αμετακίνητη και αυτό δυσκολεύει σημαντικά τη συνεννόηση και τις επαφές με συνεργάτες για να βρεθεί λύση ή να προχωρήσετε κοινά πλάνα. Παράλληλα, υπάρχουν κάποια παράπονα είτε από τη δική σου πλευρά είτε από τους άλλους που δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την όλη φάση. Είναι σημαντικό να μην ξεσπάσεις σε κοντινά σου πρόσωπα, αλλά να ακούσεις και να δεις πώς μπορεί να βελτιωθεί όλο αυτό. Απαιτητική μέρα, μπορεί όμως να βγει άκρη.

Ταύρος



Σήμερα, Ταύρε μου, σήμερα το πρόγραμμα είναι αρκετά επιβαρυμένο και αυτό σε ζορίζει. Η κούραση παραμένει και το ότι εσύ θέλεις να διατηρήσεις την ίδια ένταση στους ρυθμούς σου για να τελειώνεις είναι κάτι που δε βγαίνει. Υπάρχει ένας εκνευρισμός και μια ψυχολογική ένταση που σε κάνει απότομο σε απαντήσεις που δίνεις, ενώ όσα δε γίνονται με τον τρόπο που θέλεις δημιουργούν έναν εκνευρισμό, αλλά και έντονα και καυστικά σχόλια απέναντι στα άτομα που σχετίζονται με τα θέματα αυτά. Καλό είναι να έχεις λίγο το νου σου και να ασχοληθείς περισσότερο με όσα μπορούν να βγουν μέσα στη μέρα.

Δίδυμοι



Δίδυμέ μου, παρά τη δημιουργική διάθεση που έχεις σήμερα, αντιλαμβάνεσαι πως κάποια πλάνα που έχεις είναι αρκετά πιο απαιτητικά από ό,τι υπολόγιζες και αυτό φαίνεται να σου κόβει τη φόρα κάπως. Από την άλλη, τα οικονομικά είναι κάτι που έρχεται να προστεθεί σε όλο αυτό και κάπως νιώθεις πως πρέπει να επαναπροσδιορίσεις κάποιες κινήσεις που ήθελες να κάνεις. Εγώ θα σου πω πως είναι σημαντικό να πάρεις λίγο χρόνο και να δεις τα πράγματα ένα-ένα και να αποφύγεις να τα διαχειριστείς όλα μαζί μέσα στη μέρα. Γιατί και θα τσιτώσεις και θα ψιλοαπογοητευτείς αν δε σου βγει κάτι.

Καρκίνος



Καρκίνε μου, σήμερα χρειάζεται να κινηθείς με προσοχή. Εσύ από την πλευρά σου επικεντρώνεσαι περισσότερο σε θέματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια, αλλά και την ψυχολογία σου, η πίεση που υπάρχει όμως στη δουλειά φαίνεται να σε ωθεί στο να βάλεις κάποια όρια από τη μία, αλλά και σε ξεσπάσματα από την άλλη. Είναι σημαντικό να παραμείνεις ψύχραιμος και να οργανώσεις καλύτερα τις δουλειές σου, τόσο στο σπίτι όσο και στη δουλειά, ώστε να διαχειριστείς και την πίεση – αλλά και τις απαντήσεις που θα δώσεις «αυθόρμητα» - με όσο περισσότερη ψυχραιμία γίνεται

Λέων



Σήμερα, Λέοντά μου, φαίνεται να πέφτουν στο τραπέζι θέματα για συζήτηση και επεξεργασία που σε ζορίζουν και σε δυσκολεύουν. Εκεί θα χρειαστεί να είσαι πιο ανοιχτός και να μη βασιστείς σε πεπατημένες μεθόδους για να το λύσεις. Το πείσμα και η απόλυτη θέση που έχεις δυσκολεύει το να μοιραστείς ιδέες, αλλά και να ακούσεις όσες έχουν οι άλλοι να σου προτείνουν. Από την άλλη, σήμερα νιώθεις πως κάποιοι προσπαθούν να υπεισέλθουν σε προσωπικά σου θέματα και πολλές από τις ερωτήσεις που θα δεχτείς θα σου φανούν αδιάκριτες. Για αυτό και η αμυντική στάση που κρατάς.

Παρθένος



Παρθένε μου, σήμερα θέλουν προσεκτική διαχείριση και τακτοποίηση τα οικονομικά σου. Από το πρωί καταγίνεσαι σε αυτό το κομμάτι και προσπαθείς να οργανώσεις όσο πιο διεξοδικά γίνεται τις υποχρεώσεις που τρέχουν, αλλά και αυτές που περιμένεις τις επόμενες μέρες. Προετοιμάζεσαι. Ωστόσο, το άγχος είναι αρκετό και κάπως κλείνεσαι ψυχολογικά. Κι επειδή είναι κάτι που θα αναφερθεί από φίλους, καλό είναι να μην ξεσπάσεις σε αυτούς την ένταση που έχεις. Ναι, θα υπάρξουν σχόλια που θα σε κάνουν να νιώσεις άβολα, αλλά το να τους κάνεις να νιώσουν πιο άβολα δεν είναι η λύση.

Ζυγός



Ζυγέ μου, περίεργη μέρα η σημερινή. Από το πρωί αντιλαμβάνεσαι πως κάποια πράγματα χρειάζεται να οριοθετηθούν με τους απέναντι και αυτό κάπως μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις ή ένα περίεργο και πιο βαρύ κλίμα. Σήμερα είναι σημαντικό να ρίξεις ρυθμούς και να επικεντρωθείς καθαρά σε όσα πρέπει να γίνουν, χωρίς να βάλεις επιπλέον πράγματα στο πρόγραμμα. Επίσης, ίσως έρθεις αντιμέτωπος με έντονες καταστάσεις στη δουλειά που θα σε τσιτώσουν και θα σε κάνουν να μιλήσεις έξω από τα δόντια. Είναι σημαντικό να κρατήσεις μια ουδέτερη στάση και να αποφύγεις την όποια έκθεση.

Σκορπιός



Σήμερα, Σκορπιέ μου, επικρατεί αρκετή ένταση και νεύρα και θέλεις την ησυχία σου για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις. Από το πρωί, προσπαθείς να οργανώσεις το πρόγραμμά σου, όμως όπως και να το κάνεις αντιλαμβάνεσαι πως δε μπορεί να συμβαδίσει με όσων πρέπει να συνεργαστείς. Έτσι, επιλέγεις να κινηθείς πιο ατομικά. Καλό είναι να βρεις λίγο χρόνο να τα δεις όλα αυτά πιο ψύχραιμα και να αδειάσεις κάπως το μυαλό σου, γιατί θα υπάρξουν και συζητήσεις που θα πεις πολλά και με αφιλτράριστο τρόπο. Και αυτό δε θα πάει και τόσο καλά.

Τοξότης



Τοξότη μου, σήμερα τα πράγματα μέσα στην παρέα είναι κάπως έντονα και περίεργα. Από το πρωί εσύ έχεις πολύ συγκεκριμένα πράγματα που θέλεις να κάνεις και δεν είναι λίγοι αυτοί που θα εκφράσουν αντιδράσεις και θα στην πουν. Επίσης, αν έχεις να συζητήσεις μαζί τους παράπονα που έχεις, καλό είναι να ακούσεις κι όχι να προσπαθήσεις να τους την πεις ευθέως. Ναι, μπορεί να έχεις δίκιο, με τον τρόπο που έχεις σήμερα όμως μπορεί να το χάσεις. Επίσης, δώσε βάση σε συζητήσεις που αφορούν οικονομικά. Εκεί κάπου βιάζεσαι και παρανιώθεις σίγουρος.

Αιγόκερως



Αιγόκερέ μου, σήμερα τα πράγματα στη δουλειά είναι αρκετά απαιτητικά και κάπως δυσκολεύεσαι να διαχειριστείς το χρόνο σου, ώστε να τα χωρέσεις όλα μέσα στη μέρα. Από το πρωί η διάθεσή σου δεν είναι και η καλύτερη και αυτό που θα ήθελες είναι να δουλέψεις από το σπίτι με τους δικούς σου ρυθμούς. Αυτό όμως δεν είναι και τόσο εφικτό. Από την άλλη, υπάρχουν κάποια σχόλια από τους απέναντι που δεν τα αφήνεις να πέσουν κάτω και μπορεί εύκολα να υπάρξουν διαφωνίες και αντιπαραθέσεις. Θέλει προσοχή η όλη φάση σήμερα και όχι παρορμητικές κινήσεις.

Υδροχόος



Σήμερα, Υδροχόε μου, υπάρχουν ακόμα κάποια κομμάτια που χρειάζεται να ενώσεις πριν μπεις στη διαδικασία να ανοίξεις συζητήσεις, αλλά και να προβείς σε ανακοινώσεις. Από το πρωί φαίνεται πως καταλήγεις σε συμπεράσματα, αλλά με έναν τρόπο αρκετά αυστηρό και απόλυτο, παρά τα ελαφρυντικά που κρατάς στο πίσω μέρος του μυαλού σου. Καλό είναι να εξετάσεις εναλλακτικές που σου προτείνονται και μετά να τις απορρίψεις, θεωρώντας πως ο τρόπος σου είναι ο μόνος που μπορούν να γίνουν τα πράγματα. Κινείσαι με τρόπο απόλυτο και αμετακίνητο σήμερα.

Ιχθύες



Ιχθύ μου, βαθιές σκέψεις και ανασκοπήσεις που κάνεις μέσα στη μέρα μπορεί να φέρουν στο προσκήνιο περίεργα και άβολα σκηνικά, τα οποία και προσπαθείς να διαχειριστείς. Κάτι που δεν είναι και τόσο εύκολο. Από τη μία, υπάρχουν θέματα οικονομικά που σε ταλαιπωρούν και σε βάζουν σε μια διαδικασία να καλύπτεις τρύπες που επανέρχονται, και από την άλλη θέλεις να ασχοληθείς με πράγματα που θα σε βοηθήσουν να εκφραστείς, αλλά και να ξεφύγεις από την όλη πίεση. Αυτό που κυνηγάς με πάθος θέλει λίγη περισσότερη προσοχή και να δεις αν όντως αξίζει ή αν το κυνηγάς από πείσμα.