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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο Χάαλαντ «έστειλε» τη Νορβηγία στα νοκ άουτ, 3-2 τη Σενεγάλη (βίντεο)

ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΧΑΑΛΑΝΤ
clock 07:15 | 23/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ...ακολουθώντας τα βήματα των Λιονέλ Μέσι και Κιλιάν Μπαπέ, σκόραρε-όπως ο Αργεντινός και ο Γάλλος- με τη σειρά του δύο γκολ, επέτρεψε στη Νορβηγία  να πανηγυρίσει απέναντι στην Σενεγάλη (3-2) στο Νιου Τζέρσεϊ, σε αγώνα του 9ου ομίλου και να εξασφαλίσει την πρόκριση στη φάση των «32» της διοργάνωσης, για δεύτερη φορά στην ιστορία της (1998 η πρώτη).

Η Νορβηγία θα αναμετρηθεί με τη Γαλλία στη Βοστώνη (26/6-22:00) για να...καθοριστεί ποια θα προκριθεί στην πρώτη θέση.

 Ερχόμενος από τον πάγκο (13’) ο μπακ της Τορίνο, Χόλγκρεν Πέντερσεν (αντί του Ρίερσεν που τραυματίστηκε), έβαλε (43’) μπροστά στο σκορ (1-0) τη Νορβηγία, με το πρώτο του διεθνές γκολ. Ήταν καλύτερη, είχε ευκαιρίες για περισσότερα γκολ που όμως δεν κατάφερε μέχρι την ολοκλήρωση του ημιχρόνου.

 Ο Χάαλαντ διπλασίασε το σκορ (2-0) νωρίς στην επανάληψη (48΄), ο Σαρ μείωσε (2-1) με τον Σαρ, πριν ο Νορβηγός επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι στείλει ξανά (58’) -από ασίστ του Μπεργκ- τη μπάλα στα δίκτυα της εστίας του Μεντί(3-1).  

 Φτάνοντας τα 59 γκολ-σε 52 αγώνες- με την εθνική Νορβηγίας και τα τέσσερα στο Μουντιάλ 2026, όσα ο Μπαπέ και ένα λιγοτερο από τον-πρώτο σκόρερ- Μέσι.

 Τις αποστάσεις στο τελικό σκορ διαμόρφωσε (3-2) με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στις καθυστετρήσεις (90+3') ο Ισμαίλα Σαρ.

Διαιτητής: Γουίλτον Σαμπάιο (Βραζιλία)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΝΟΡΒΗΓΙΑ (Σταλ Σολμπάκεν): Νίλαντ, Άγιερ, Βολφ, Χέγκεμ ( 84' Όστεγκαρντ), Μπέργκε, Έντεγκαρντ, Άουρσνες (46' Μπεργκ), Σόρλοθ (84' Μπομπ), Νούσα (71' Σέλντερουπ), Ριέρσον (13' Πέντερσεν), Χάλαντ

ΣΕΝΕΓΑΛΗ (Πάπε Τιό): Μεντί (63' Ντιό), Κουλιμπαλί (72' Σαρ), Ντιατά, Νιακατέ, Ντιούφ (54' Τζέικομπς), Γκεΐγ, Καμαρά (63' Σις), Γκεΐγ (54' Μπαγιέ), Μανέ, Τζάκσον, Σαρ 

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