Μουντιάλ 2026: Πρόκριση στους «32» για τη Γαλλία, 3-0 το Ιράκ (βίντεο)

Στην...βραδιά του Κιλιάν Μπαπέ και του Ντιντιέ Ντεσάμπ, η Γαλλία νίκησε (3-0) το Ιράκ, σε αγώνα του 9ου ομίλου, που ξεκίνησε τα μεσάνυχτα και ολοκληρώθηκε στις 03:48 λόγω της διακοπής -135 λεπτών- εξαιτίας προειδοποίησης για κεραυνούς και ισχυρές καταιγίδες και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των «32».

Ο Μπαπέ στην 100η συμμετοχή του με την Γαλλία σημείωσε το 15ο και 16ο γκολ σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ξεπερνώντας τον Ρονάλντο «το φαινόμενο» (15), «πιάνοντας» τον Μίροσλαβ Κλόζε και μένοντας πίσω μόνο από τον Λιονέλ Μέσι (18).

Ο Ντιντιέ Ντεσάμπ ισοφάρισε το ρεκόρ 48χρόνων του Χέλμουτ Σον (Δυτική Γερμανία) με 16 νίκες ως προπονητής σε Παγκόσμιο Κύπελλο,

Ο Κιλιάν Μπάπε άνοιξε (14’)-από ασιστ του Ολίσε- τις αποστάσεις στο σκορ. H Γαλλία κυριάρχησε στα πρώτα 20 λεπτά, το Ιράκ «έχασε» τον αρχηγό Χουσείν λόγω τραυματισμού και καθώς άρχισε καταρρακτώδη βροχή μετά το 30’, κατάφερε να περιορίσει την απειλή της Γαλλίας.



Μετά την επιστροφή των παικτών από τη διακοπή για το δεύτερο ημίχρονο, ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης σκόραρε ξανά (54’) από ασίστ του Ντεμπελέ, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα είχε σουτ στο δοκάρι με τον Ολίσε. Ο επιθετικός της Μπάγερν ήταν εκείνος που «σέρβιρε»-ξανά-, αυτή τη φορά στον Ντεμπελέ (66΄) για το 3-0, σκορ που δεν άλλαξε μέχρι το τελυταίο σφύριγμα του Καναδού διαιτητή.

Διαιτητής: Ντρου Φίσερ (Καναδάς)



Κίτρινες : - Αλ Αμάρι

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:



ΓΑΛΛΙΑ (Ντιντιέ Ντεσάμπ): Μενιάν ,Κουντέ (83' Γκουστό), Σαλιμπά, Ουπαμεκανό, Ντίνι, Κονέ, Ραμπιό, Ντεμπελέ (68΄Ντουέ), Ολίσε (68' Τσερκί), Μπαρκολά (83' Αλκιουσί) , Μπαπέ (90' Μάρκους Τουράμ)



ΙΡΑΚ (Γκρέιαμ Άρνολντ): Βασίλ, Άλι, Ζαίντ Ταχσίν (60΄Σουλάκα), Χασέμ, Ντόσκι , Μπαγιές (68' Φαρζί), Αλ Αμάρι (68' Σχερ), Ζαΐντ (60' Αμίν), Ικμπάλ , Χουσεΐν (26' Αλ Χαμαντί), Κασέμ.

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