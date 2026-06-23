Μουντιάλ 2026: Η «βόμβα», το 99,54% που... κανείς δεν περίμενε! (video)

Σε όλους αγώνες του Μουντιάλ έως τώρα, τα γήπεδα όπου διεξήχθησαν οι αναμετρήσεις ήταν πρακτικά γεμάτα. Η μεγαλύτερη έκπληξη της διοργάνωσης που διεξάγεται στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά, πέρα από τις εμφανίσεις των εθνικών ομάδων εντός του αγωνιστικού χώρου, όπως το Πράσινο Ακρωτήρι, είναι αναμφίβολα η προσέλευση στα γήπεδα.

Κάθε στάδιο, ανεξαρτήτως ώρας διεξαγωγής ή αγώνα, παρουσιάζει μια άψογη εικόνα: γεμάτες εξέδρες και μια ατμόσφαιρα που μεταφέρεται έντονα ακόμη και μέσα από τις τηλεοπτικές οθόνες.

Τα στοιχεία της FIFA δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφιβολίας

Πριν από τους αγώνες της Κυριακής, ο συνολικός αριθμός φιλάθλων που είχαν περάσει από τις εισόδους των γηπέδων έφτανε τους 2.307.947. Αυτό μεταφράζεται σε μέσο όρο 64.110 θεατών ανά αγώνα και ποσοστό πληρότητας 99,54%. Πραγματικά εντυπωσιακά νούμερα.

«Γεμάτα γήπεδα, γεμάτες πόλεις, χώρες γεμάτες φιλάθλους που απολαμβάνουν και γιορτάζουν το πάθος για το ποδόσφαιρο, το πάθος για αυτό το άθλημα. Φίλαθλοι που γεμίζουν τα στάδια, τις fan zones, τα φεστιβάλ και τις συγκεντρώσεις για να παρακολουθήσουν τους αγώνες στις τρεις χώρες, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. «Το Παγκόσμιο Κύπελλο των 48 ομάδων αποτελεί ήδη μια τεράστια επιτυχία», ήταν η πρώτη δημόσια δήλωση του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

To Μουντιάλ των ρεκόρ

Είναι αλήθεια πως όσο αυξάνονται οι αγώνες, τόσο μεγαλώνει και ο συνολικός αριθμός θεατών στα γήπεδα. Ωστόσο, ορισμένα ρεκόρ μπορούν να συγκριθούν με οποιοδήποτε Παγκόσμιο Κύπελλο έχει διεξαχθεί μέχρι σήμερα.

Για παράδειγμα, 281.223 φίλαθλοι γέμισαν τις εξέδρες σε τέσσερις αγώνες της φάσης των ομίλων την ίδια ημέρα (Γαλλία-Σενεγάλη, Ιράκ-Νορβηγία, Αργεντινή-Αλγερία και Αυστρία-Ιορδανία). Πρόκειται για τη μεγαλύτερη προσέλευση σε μία μόνο ημέρα από τις 28 Ιουνίου 1994, όταν επίσης είχαν διεξαχθεί τέσσερις αγώνες και είχαν καταγραφεί 277.070 θεατές, επίσης στo Μουντιάλ των ΗΠΑ.

Ο επόμενος στόχος, που πλέον βρίσκεται πολύ κοντά, είναι να ξεπεραστούν τα 3,5 εκατομμύρια θεατές συνολικά του Μουντιάλ των ΗΠΑ το 1994. Στο Κατάρ το 2022, για παράδειγμα, ο συνολικός αριθμός θεατών στα γήπεδα έφτασε τα 3,4 εκατομμύρια, με μέση πληρότητα 96,3% των διαθέσιμων θέσεων. Οι αριθμοί αυτοί ήδη ξεπερνιούνται στη φετινή διοργάνωση.

Το παιχνίδι δεν έχει σημασία

Το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν πολυάριθμες κοινότητες μεταναστών σχεδόν από κάθε εθνικότητα του κόσμου βοηθά ασφαλώς στην προσέλευση. Ωστόσο, ο τεράστιος αριθμός φιλάθλων που παρακολουθούν οποιονδήποτε αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξακολουθεί να προκαλεί εντύπωση.

Ο αγώνας Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος προσέλκυσε 52.497 θεατές στο Βανκούβερ, το Βέλγιο-Ιράν 70.317 στο Ίνγκλγουντ, το Τυνησία-Ιαπωνία 51.243 στο Μοντερέι και το Εκουαδόρ-Κουρασάο 68.598 στο Κάνσας Σίτι. Πρόκειται για μερικά μόνο από τα λιγότερο εμπορικά παιχνίδια των τελευταίων ημερών.

Το Μουντιάλ, βέβαια, δεν συγκεντρώνει μόνο φιλάθλους που ταξιδεύουν για να δουν την εθνική τους ομάδα. Στον αγώνα Πορτογαλία-ΛΔ Κονγκό, που διεξήχθη στο Χιούστον, δεκάδες χιλιάδες φίλαθλοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες κατέκλυσαν το NRG Stadium φορώντας φανέλες της Πορτογαλίας με το νούμερο «7» του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Και όλα αυτά συμβαίνουν παρά τις υπέρογκες τιμές των εισιτηρίων. Για να αποκτήσει κανείς εισιτήριο για αγώνα της φάσης των ομίλων, η μοναδική διαθέσιμη επιλογή είναι πλέον τα εναπομείναντα VIP πακέτα, των οποίων η αρχική τιμή ξεκινούσε περίπου από τα 500 δολάρια.

Εκτός από τα φθηνότερα εισιτήρια που διατέθηκαν μέσω των Eθνικών ομοσπονδιών, η εξασφάλιση ενός εισιτηρίου για κάποιον αγώνα έχει μετατραπεί σε μια πραγματική δοκιμασία.