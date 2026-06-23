«Φρένο» στις μεταβιβάσεις ακινήτων – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Σημάδια κόπωσης παρουσίασαν οι μεταβιβάσεις ακινήτων τον Απρίλιο καθώς οι αγοραπωλησίες κινήθηκαν με πιο ήπιους ρυθμούς σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

Αντίθετα, οι γονικές παροχές διατήρησαν τη δυναμική τους, παραμένοντας μία από τις πιο δημοφιλέστερες επιλογές στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Οι γονικές παροχές συνεχίζουν να αυξάνονται χάρη στο αφορολόγητο των 800.000 ευρώ

Οι μεταβιβάσεις ακινήτων

Τα έσοδα από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων διαμορφώθηκαν τον Απρίλιο στα 44,33 εκατ. ευρώ, έναντι 49,73 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2022, καταγράφοντας μείωση 10,86%.

Τη μεγαλύτερη υποχώρηση παρουσίασαν οι μεταβιβάσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων, όπου οι εισπράξεις περιορίστηκαν στα 7,02 εκατ. ευρώ από 9,81 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση άνω του 28%.

Στις αγοραπωλησίες οικοδομών, τα έσοδα από τον φόρο μεταβίβασης ανήλθαν σε 37,30 εκατ. ευρώ, έναντι 39,92 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, παρουσιάζοντας μείωση 6,6%.

Αντίθετα, οι γονικές παροχές και οι δωρεές συνέχισαν να κινούνται ανοδικά, καθώς το υψηλό αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ εξακολουθεί να λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο για τη μεταβίβαση περιουσίας από γονείς και παππούδες προς τα παιδιά και τα εγγόνια τους.

Οι εισπράξεις από φόρους και τέλη σε γονικές παροχές και δωρεές αυξήθηκαν κατά 11,3%, φθάνοντας τα 5,03 εκατ. ευρώ από 4,52 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2022. Στις κληρονομιές, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 15,15 εκατ. ευρώ, έναντι 15,08 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 0,5%.

Συνολικά, οι εισπράξεις από δωρεές, γονικές παροχές και κληρονομιές ανήλθαν στα 20,18 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά περίπου 3% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Παρά την υποχώρηση του Απριλίου, η εικόνα στο πρώτο τετράμηνο του έτους παραμένει θετική για τα έσοδα από τον φόρο μεταβίβασης. Οι συνολικές εισπράξεις ανήλθαν στα 193,71 εκατ. ευρώ, έναντι 180,58 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022, καταγράφοντας αύξηση 7,27%.

Η ενίσχυση προήλθε κυρίως από τις αγοραπωλησίες οικοδομών, όπου τα έσοδα έφθασαν τα 162,83 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,73% σε σχέση με τα 149,76 εκατ. ευρώ του περσινού τετραμήνου. Αντίθετα, στις μεταβιβάσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων, οι εισπράξεις παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες, στα 30,88 εκατ. ευρώ από 30,82 εκατ. ευρώ.

Ανοδική ήταν και η πορεία των εσόδων από γονικές παροχές και δωρεές, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 80,57 εκατ. ευρώ, έναντι 76,55 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 5,3%. Αντίθετα, τα έσοδα από τον φόρο κληρονομιών παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, στα 61,86 εκατ. ευρώ από 61,45 εκατ. ευρώ.

Στο μικροσκόπιο

Η ΑΑΔΕ βάζει στο στόχαστρο 4.820 υποθέσεις μεταβιβάσεων ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών, κληρονομιών και δηλώσεων Ε9, εστιάζοντας σε περιπτώσεις όπου έχουν χορηγηθεί φοροαπαλλαγές ή αφορούν ακίνητα εκτός αντικειμενικού συστήματος.

Συγκεκριμένα, από ελεγκτικό κόσκινο θα περάσουν:

2.000 περιπτώσεις φορολογουμένων που έλαβαν απαλλαγή από φόρους μεταβίβασης ή κληρονομιάς λόγω απόκτησης πρώτης κατοικίας.

320 υποθέσεις τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 από τις οποίες προέκυψαν πιστωτικά υπόλοιπα ΕΝΦΙΑ.

2.500 περιπτώσεις φορολογουμένων που υπέβαλαν δηλώσεις φορολογίας μεταβιβάσεων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών.

Πηγή: in.gr

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