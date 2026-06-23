Επιστροφή στην Ελλάδα με μπόνους: Απαλλαγή από δασμούς, ΦΠΑ και τέλη για οικοσκευή και αυτοκίνητο

Πρόσθετες φορολογικές απαλλαγές για οικοσκευή και οχήματα μπορούν να κερδίσουν όσοι μεταφέρουν την κατοικία τους στην Ελλάδα από το εξωτερικό εξοικονομώντας χιλιάδες ευρώ.

Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες που χρειάζεται να ακολουθήσουν όσοι επιστρέφουν από το εξωτερικό ή επιλέγουν να εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλάδα καθορίζονται με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ.

Ουσιαστικά προσφέρεται απαλλαγή από δασμούς, ΦΠΑ και τέλος ταξινόμησης για την εισαγωγή οικοσκευών, προσωπικών αντικειμένων ακόμη και αυτοκινήτων. Η απαλλαγή καλύπτει έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, προσωπικά αντικείμενα, εξοπλισμό νοικοκυριού, αλλά και ιδιωτικά επιβατικά οχήματα που ανήκαν στον ενδιαφερόμενο και χρησιμοποιούνταν στον τόπο που κατοικούσε προηγουμένως.

Για να «τύχει» της φορολογικής απαλλαγής, ο φορολογούμενος θα πρέπει να αποδείξει ότι το όχημα και τα υπόλοιπα αγαθά αποτελούσαν μέρος της προσωπικής του περιουσίας. Γι αυτό το σκοπό απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού μετοικεσίας, το οποίο εκδίδεται στο όνομα του ενδιαφερομένου προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία

Ποιους αφορά το μέτρο

Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν την κανονική τους κατοικία από το εξωτερικό στην Ελλάδα και έχει βασικό στόχο να διευκολύνει τη μετεγκατάστασή του ή των φορολογουμένων.

Βασική προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει διαμείνει εκτός Ελλάδας για τουλάχιστον 24 συνεχείς μήνες πριν από τη μεταφορά της κατοικίας του. Παράλληλα, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η πραγματική και μόνιμη κατοικία του βρισκόταν στο εξωτερικό και ότι πλέον εγκαθίσταται στην Ελλάδα με πρόθεση μόνιμης διαμονής.

Δικαίωμα απαλλαγής έχει κάθε φυσικό πρόσωπο δηλαδή κάθε μέλος μιας οικογένειας που πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις μπορεί να θεμελιώσει αυτοτελώς δικαίωμα απαλλαγής.

Τι μπαίνει στο μικροσκόπιο

Με βάση την εγκύκλιο, οι ελεγκτικές αρχές μπορούν να εξετάσουν ένα ευρύ φάσμα στοιχείων όπως η οικογενειακή κατάσταση, η επαγγελματική δραστηριότητα, η κατοικία, η φοίτηση των παιδιών, οι τραπεζικές σχέσεις, οι ασφαλιστικοί δεσμοί και γενικότερα οι οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις που αναπτύχθηκαν στο εξωτερικό.

Επίσης, εξετάζονται η φυσική παρουσία του ίδιου και των μελών της οικογένειάς του, η ύπαρξη κατοικίας, ο τόπος φοίτησης των παιδιών, η επαγγελματική δραστηριότητα, τα περιουσιακά συμφέροντα καθώς και οι διοικητικοί, ασφαλιστικοί και φορολογικοί δεσμοί με κάθε χώρα.

Όσον αφορά τους λεγόμενους ψηφιακούς νομάδες, δηλαδή όσους εργάζονται εξ αποστάσεως σε άλλη χώρα, η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών και όχι μόνο η ύπαρξη μιας εργασιακής σχέσης.

Απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης

Ειδικά για τα αυτοκίνητα που μεταφέρονται στην Ελλάδα διευκρινίζεται ότι ο δικαιούχος χρησιμοποιούσε το συγκεκριμένο όχημα τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη μεταφορά της κατοικίας του στην Ελλάδα, χωρίς όμως να απαιτείται να ήταν εξαρχής ο ιδιοκτήτης του οχήματος.

Αυτό που διευκρινίζεται είναι ότι η συγκεκριμένη απαλλαγή δεν αφορά το σύνολο των οχημάτων καθώς εξαιρούνται ορισμένες κατηγορίες παλαιών και ιδιαίτερα ρυπογόνων αυτοκινήτων τεχνολογίας Euro 0, Euro 1, Euro 2 και Euro 3.

Πηγή: naftemporiki.gr

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