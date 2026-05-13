Στο Πεκίνο τα βλέμματα για τη συνάντηση Τραμπ – Σι Τζινπίνγκ με φόντο το αδιέξοδο στη Μ. Ανατολή

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε για το Πεκίνο, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.



Καθώς αναχωρούσε για την συνάντηση, ο Τραμπ δήλωσε ότι η εστίασή του θα είναι το εμπόριο των δύο χωρών και θα ζητήσει ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ «να ανοίξει» περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των ΗΠΑ.

«Θα ζητήσω από τον πρόεδρο Σι, απαράμιλλο ηγέτη, να ανοίξει την Κίνα ώστε λαμπροί άνθρωποι να μπορέσουν να κάνουν τα μαγικά τους και να ανεβάσουν τη Λαϊκή Δημοκρατία σε επίπεδο ακόμη υψηλότερο», δήλωσε ο Τραμπ, προφανώς αναφερόμενος στους επικεφαλής επιχειρήσεων των ΗΠΑ που τον συνοδεύουν στο ταξίδι του.

Νωρίτερα μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο είχε δηλώσει ότι θα μιλήσει για πολλά πράγματα με τον Σι Τζινπίνγκ αλλά όχι ιδιαίτερα για το Ιράν.

«Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο Σι για πολλά πράγματα. Θα έλεγα, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, για το εμπόριο», είπε χαρακτηριστικά. «Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Δεν θα έλεγα ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, επειδή το έχουμε υπό έλεγχο», πρόσθεσε. «Είτε θα κάνουμε μια συμφωνία είτε θα αποδεκατιστούν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Ποιοι συνοδεύουν τον Τραμπ

Οι βασικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη, όταν οι δύο ηγέτες θα πραγματοποιήσουν διμερείς συναντήσεις.

Ο Τραμπ φέρνει μια συνοδεία, η οποία αντικατοπτρίζει τον τρόπο που σκέφτεται για την Κίνα. Θα συνοδεύεται από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ και γνωστό γεράκι στο θέμα της Κίνας, Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος αναμένεται να εκπροσωπήσει τον αμερικανικό στρατό σε μια εποχή που η Κίνα «ασχολείται με τη μεγαλύτερη στρατιωτική συγκέντρωση στην παγκόσμια ιστορία τα τελευταία 15 χρόνια», σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

Μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο θα είναι επικεφαλής αμερικανικών κολοσσών, μεταξύ των οποίων οι Τιμ Κουκ της Apple, Έλον Μασκ της Tesla, Κέλι Όρτμπεργκ της Boeing και Λάρι Φινκ της επενδυτικής εταιρείας BlackRock.

Σε αντίθεση με την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου το 2017, η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ δεν αναμένεται να ταξιδέψει στην Κίνα. Ωστόσο, ο σκηνοθέτης του ομώνυμου ντοκιμαντέρ της, Μπρετ Ράτνερ, θα είναι μέλος της αντιπροσωπείας του Τραμπ, ανέφερε η South China Morning Post.

Η ατζέντα της συνάντησης

Εμπόριο



Όταν ο Τραμπ ξεκίνησε τον δασμολογικό του πόλεμο πέρυσι, αυτό έγινε στο πλαίσιο των απαιτήσεων της ρεπουμπλικανικής βάσης του να «αποσυνδέσει» την αμερικανική οικονομία από το Πεκίνο. Πλέον η διμερής σχέση συνεχίζεται όσον αφορά το εμπόριο, όπως ακριβώς συνέβαινε τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

Από τη συνάντηση με τον Σι στη Νότια Κορέα τον Οκτώβριο, ο Τραμπ έχει γίνει, σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Politico, το «μεγαλύτερο περιστέρι της κυβέρνησης».

Σε εκείνη τη συνάντηση, μείωσε τους δασμούς του κατά του Πεκίνου στο 55%, ποσοστό που παραμένει σημαντικό, αλλά λιγότερο από το μισό του επιπέδου που απειλεί και εξαιρεί ολόκληρους τομείς. Έκτοτε, έχει επιτρέψει στο Πεκίνο να αγοράσει περισσότερα αμερικανικά τσιπ υπολογιστών υψηλής τεχνολογίας.

Όταν μίλησε για την Κίνα τη Δευτέρα, δεν υπήρξε καμία αναφορά στα αρνητικά που είχε προσέψει στο Πεκίνο κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο, όταν είχε κατηγορήσει την Κίνα για τα πάντα, από την εξάπλωση του κορωνοϊού μέχρι την κλοπή αμερικανικών θέσεων εργασίας.

«Τον θεωρώ καταπληκτικό άνθρωπο», είπε ο Τραμπ για τον Σι. «Ο Τύπος λέει πάντα, ω, αυτό είναι απαίσιο που κυβερνά 1,4 δισεκατομμύρια ανθρώπους με μια σιδερένια γροθιά… [αλλά] αγαπά τη χώρα του, μπορώ να σας το πω αυτό».

Η ευμετάβλητη φύση της προσωπικότητας του Τραμπ και η κυρίαρχη ανησυχία για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν είναι πιθανό να μην επιτρέψουν να δούμε μεγάλες αλλαγές.

Αυτό θα βολέψει και τον Σι. Είναι πλέον βέβαιος ότι η πρόοδος της Κίνας προς την πολιτική και οικονομική ισότητα με τις ΗΠΑ θα επιβιώσει από τον Τραμπ και την φιλοσοφία του «Πρώτα η Αμερική» και δεν έχει καμία επιθυμία να ταρακουνήσει τα νερά.

Αυτό οφείλεται εν μέρει στις ανησυχίες του για τα εσωτερικά πράγματα. Ενώ η Κίνα αντιμετώπισε τους δασμολογικούς πολέμους του Τραμπ, η οικονομία συνεχίζει να παραπαίει.

Δεν εξαρτάται πλέον τόσο πολύ από τις εξαγωγές των ΗΠΑ, η αξία των οποίων έχει συρρικνωθεί την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, η μεσαία τάξη της Κίνας υποφέρει από την κατάρρευση της εμπιστοσύνης μετά από μια κρίση στην αγορά ακινήτων. Και αυτό παρόλο που ο Σι διοχετεύει τις επενδύσεις και τις δημόσιες δαπάνες σε βιομηχανίες νέων τεχνολογιών κύρους, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, αντί για συντάξεις, υγειονομική περίθαλψη και δίχτυα κοινωνικής ασφάλισης.

Ιράν



Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του Ιράν, από το οποίο ζητάει να κάνει παραχωρήσεις σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα και το Στενό του Ορμούζ με αντάλλαγμα τον τερματισμό του πολέμου.

Μιλώντας την Τρίτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι αυτός και ο Σι θα συζητήσουν για το θέμα, αλλά επέμεινε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Πεκίνου, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του είχε το Ιράν «υπό έλεγχο».

Η Κίνα έχει αναμφίβολα τη μεγαλύτερη επιρροή στην Τεχεράνη από οποιαδήποτε άλλη χώρα, ως αγοραστής του 90% του πετρελαίου της και της κύριας οικονομικής της γραμμής. Ωστόσο, το Πεκίνο είναι απρόθυμο να παρέμβει στη Μέση Ανατολή.

«Η Κίνα δεν θα δεχτεί την πρόσκληση των ΗΠΑ να συμμετάσχει ενεργά στη διαμεσολάβηση στο Ιράν», δήλωσε ο Wang Wen, επικεφαλής μιας ερευνητικής μονάδας στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, ο οποίος συνδέεται με την κυβέρνηση. «Η Κίνα δεν μπορεί να ελέγξει το Ιράν, ούτε θα το πιέσει».

Ταϊβάν



Ο Σι αναμένεται να ζητήσει από τον Τραμπ να μειώσει τις πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν και, ίσως, να μετατοπίσει τη θέση των ΗΠΑ όσον αφορά στο νησί.

Ωστόσο, αυτά τα αιτήματα έχουν υποβληθεί και στο παρελθόν και έχουν απορριφθεί, και ο Ρούμπιο, αναμφίβολα, θα επιμένει στον Τραμπ ότι δεν μπορεί να κάνει καμία ρητή παραχώρηση. Κάτι τέτοιο θα ήταν ένα δώρο για τους πολλούς ένθερμους επικριτές του στο Κογκρέσο και από τις δύο πλευρές της Βουλής.

«Είμαι επιφυλακτικός ως προς το αν το τρέχον πρόβλημα στο Ιράν δίνει στον Σι πλεονέκτημα έναντι του Τραμπ για να αποσπάσει κάτι για την Ταϊβάν σε αντάλλαγμα για κάτι που η Κίνα θα μπορούσε να κάνει στο Στενό του Ορμούζ», δήλωσε ο Ken Jarrett, ανώτερος σύμβουλος στην Albright Stonebridge Group και πρώην γενικός πρόξενος των ΗΠΑ στη Σαγκάη.

«Η υποστήριξη για την Ταϊβάν είναι τόσο θεσμοθετημένη στο Κογκρέσο, και υπάρχει ο Νόμος για τις Σχέσεις με την Ταϊβάν, επομένως θα ήταν μια μνημειώδης απόφαση αν ο Τραμπ ανακοίνωνε με κάποιο τρόπο ότι οι ΗΠΑ δεν θα υπερασπιστούν την Ταϊβάν, ή κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα θέσει το ζήτημα του Τζίμι Λάι, τον Βρετανό ιδιοκτήτη εφημερίδας από το Χονγκ Κονγκ, ο οποίος εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών έχοντας καταδικαστεί με βάση τον αυστηρό νόμο περί εθνικής ασφάλειας που επέβαλε το Πεκίνο. Ωστόσο, οι παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις σε αυτό το μέτωπο φαίνεται να έχουν επίσης βαλτώσει.

