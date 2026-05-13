ΤΕΤ.13 Μαΐ 2026 11:33
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: Τον συνέλαβαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας μετά το επεισόδιο με συγγενή του
ταε
clock 10:30 | 13/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Στη σύλληψη του 47χρονου που κατηγορείται για τον σοβαρό τραυματισμό 34χρονου συγγενικού του προσώπου προχώρησαν το απόγευμα της Τρίτης (12/5) αστυνομικοί του ΤΑΕ Μεσαράς σε χωριό του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, σε εκτέλεση εντάλματος της Ανακρίτριας για απόπειρα ανθρωποκτονίας. 

Η υπόθεση αφορά περιστατικό που σημειώθηκε τη Μεγάλη Τρίτη στο Φουρνοφάραγγο του Δήμου Γόρτυνας, όταν, σύμφωνα με την αρχική καταγγελία, ο 47χρονος φέρεται να εμβόλισε με το όχημά του τον 34χρονο στο πλαίσιο μεταξύ τους έντονης διαμάχης για κτηματικές διαφορές, προκαλώντας του σοβαρούς τραυματισμούς και τη μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ.

Ο 47χρονος, από την πλευρά του, είχε εμφανιστεί αυτοβούλως στις Αρχές και υποστήριξε ότι το συμβάν ήταν ατύχημα, αποδίδοντας το περιστατικό σε κακή εκτίμηση κατά τη διέλευση στενού δρόμου, τονίζοντας ότι η πόρτα του οχήματος του 34χρονου ήταν ανοιχτή τη στιγμή της διέλευσης.

Η εκδοχή του, ωστόσο, αμφισβητήθηκε από τον τραυματία, ο οποίος έκανε λόγο για εσκεμμένη ενέργεια που συνδέεται με χρόνιες κτηματικές διαφορές μεταξύ τους.

Μετά τη σύλληψή του, ο 47χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για τα περαιτέρω.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Τραγωδία σε ξενοδοχείο με 34χρονο εργαζόμενο

Ηράκλειο: "Έσβησε" στο νοσοκομείο μωράκι επτά μηνών

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Απόπειρα Ανθρωποκτονίας
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis