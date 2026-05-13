Ηράκλειο: Τον συνέλαβαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας μετά το επεισόδιο με συγγενή του

Στη σύλληψη του 47χρονου που κατηγορείται για τον σοβαρό τραυματισμό 34χρονου συγγενικού του προσώπου προχώρησαν το απόγευμα της Τρίτης (12/5) αστυνομικοί του ΤΑΕ Μεσαράς σε χωριό του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, σε εκτέλεση εντάλματος της Ανακρίτριας για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η υπόθεση αφορά περιστατικό που σημειώθηκε τη Μεγάλη Τρίτη στο Φουρνοφάραγγο του Δήμου Γόρτυνας, όταν, σύμφωνα με την αρχική καταγγελία, ο 47χρονος φέρεται να εμβόλισε με το όχημά του τον 34χρονο στο πλαίσιο μεταξύ τους έντονης διαμάχης για κτηματικές διαφορές, προκαλώντας του σοβαρούς τραυματισμούς και τη μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ.

Ο 47χρονος, από την πλευρά του, είχε εμφανιστεί αυτοβούλως στις Αρχές και υποστήριξε ότι το συμβάν ήταν ατύχημα, αποδίδοντας το περιστατικό σε κακή εκτίμηση κατά τη διέλευση στενού δρόμου, τονίζοντας ότι η πόρτα του οχήματος του 34χρονου ήταν ανοιχτή τη στιγμή της διέλευσης.

Η εκδοχή του, ωστόσο, αμφισβητήθηκε από τον τραυματία, ο οποίος έκανε λόγο για εσκεμμένη ενέργεια που συνδέεται με χρόνιες κτηματικές διαφορές μεταξύ τους.

Μετά τη σύλληψή του, ο 47χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για τα περαιτέρω.

