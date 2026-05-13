Survivor: Η νέα ανακοίνωση της Acun Media για τον παίκτη που τραυματίστηκε σοβαρά

Αγωνία εξακολουθεί να επικρατεί γύρω από την κατάσταση της υγείας του Σταύρου Φλώρου, ο οποιός τραυματίστηκε σοβαρά στο Survivor.

Όπως έχει γίνει γνωστό, το ατύχημα φέρεται να προκλήθηκε όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη καθώς εκείνος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Acun Media, ο νεαρός νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση, έχοντας πλέον ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του.

Οι γιατροί συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο μεταφοράς του σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η παραγωγή του Survivor βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το ιατρικό επιτελείο που έχει αναλάβει τη φροντίδα του παίκτη από την πρώτη στιγμή μετά το ατύχημα. Όπως έγινε γνωστό, η πιθανή αεροδιακομιδή του θα πραγματοποιηθεί μόνο όταν το επιτρέψει η κλινική του εικόνα.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές στον Άγιο Δομίνικο συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Στην υπόθεση συμμετέχουν τόσο η τοπική αστυνομία όσο και το λιμενικό σώμα





Η ανακοίνωση της Acun Media για τον Σταύρο Φλώρο

«Εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη χθες 11 Μαΐου. Ο ίδιος έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σε συνεργασία με το ιατρικό επιτελείο που τον παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή, εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις το επιτρέψει η κλινική του κατάσταση.

Παράλληλα, οι τοπικές αρχές, αστυνομία και λιμενικό σώμα συνεχίζουν τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών του ατυχήματος.

Τρία μέλη της οικογένειάς του βρίσκονται ήδη καθοδόν προς τον Άγιο Δομίνικο, καθώς από την πρώτη στιγμή οργανώθηκε η άμεση μετάβασή τους δίπλα του.

Στον Άγιο Δομίνικο έχει ήδη φτάσει και ο Acun Ilıcalı.

Οι σκέψεις όλων μας βρίσκονται δίπλα στον Σταύρο και την οικογένειά του, με την ευχή για δύναμη και την καλύτερη δυνατή εξέλιξη της υγείας του».

