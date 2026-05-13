Super League: Συνεχίζεται απόψε η «μάχη» ΠΑΟΚ κι Ολυμπιακού για τη 2η θέση

Η ΑΕΚ από το βράδυ της Κυριακής (10/05) πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Super League.
Η Ένωση αποσπάστηκε 8 βαθμούς από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε, οπότε το ενδιαφέρον στα playoffs του πρωταθλήματος εστιάζεται πλέον στο ποιά ομάδα θα καταλάβει τη δεύτερη θέση.
Ο «Δικέφαλος», ο οποίος υπερέχει των Πειραιωτών σε πιθανή ισοβαθμία, απέσπασε 1-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης» και θα δώσει το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι για τη φετινή σεζόν. Αντίπαλός του η πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Η αναμέτρηση στην Τούμπα θα ξεκινήσει στις 19:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.
Στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα διεξαχθεί το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός. Οι «ερυθρόλευκοι» κυνηγούν τον μοναδικό στόχο που τους έχει απομείνει, αυτόν της δεύτερης θέσης, ενώ οι «πράσινοι» θέλουν να πάρουν τη ρεβάνς για την ήττα (2-0) στον πρώτο γύρο των playoffs. Σέντρα στις 19:30 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1 HD.
Αναλυτικά οι μεταδόσεις των playoffs της Super League
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (19:30, Cosmote Sport 1 HD)
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (19:30, Novasports Prime)
Βαθμολογία Playoffs 1-4
1. ΑΕΚ 70 Πρωταθλήτρια
——————————————
2. ΠΑΟΚ 62
3. Ολυμπιακός 62
4. Παναθηναϊκός 51
Η επόμενη 6η αγωνιστική Playoffs 1-4
Κυριακή 17 Μαΐου 2026
19:30 ΑΕΚ-Ολυμπιακός
19:30 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ
