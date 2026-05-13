ΤΕΤ.13 Μαΐ 2026 08:42
Λεβαδειακός -ΟΦΗ στις 17:00: Για τη νίκη γοήτρου στη Λιβαδειά
ΟΦΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
clock 06:59 | 13/05/2026
Στέλιος Σβολιαντόπουλος Στέλιος Σβολιαντόπουλος

Ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει σήμεραΤετάρτη (13/5 - 17:00, Novasports 2) τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία, σε ένα βαθμολογικά αδιάφορο ματς για τη ζώνη 5-8 της Super League, με την Κρητική ομάδα να επιδιώκει τη νίκη, μετά τις δύο ήττες από τον Άρη.

Ο Χρήστος Κόντης δεν υπολογίζει στον Ηλία Χατζηθεοδωρίδη (λόγω ενοχλήσεων στη μέση), ενώ, διαθέσιμοι δεν θα είναι ξανά ούτε οι Μπόρχα Γκονθάλεθ, που ακολούθησε μέρος του προγράμματος, και Χριστόπουλος, ο οποίος συνέχισε με ατομική προπόνηση.

Η αποστολή: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Καινουργιάκης, Αθανασίου, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Κωστούλας, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαΐνοβιτς, Κανελλόπουλος, Νέιρα, Ρομάνο, Φούντας, Σενγκέλια, Νους, Θεοδοσουλάκης, Σαλσέδο, Ισέκα.

Ο Λεβαδειακός θα αγωνιστεί κόντρα στον ΟΦΗ, με τέσσερις απουσίες.

Πέρα από τους Κωστή και Χάνα που παραμένουν εκτός, δεν είναι διαθέσιμοι ο τιμωρημένος Λαμαράνα και ο Λαγιούς που ακολούθησε αποφόρτιση.

Η αποστολή: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κορνέζος, Μάγκνουσον, Νίκας, Γκούμας, Τσοκάι, Μπάλτσι, Παπαδόπουλος, Όζμπολτ, Πεντρόσο, Συμελίδης, Βέρμπιτς, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς.

Αναλυτικά 5η αγωνιστική των Playoffs της Super League για τις θέσεις 5-8:

Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

17:00 Βόλος – Άρης 

17:00 Λεβαδειακός – ΟΦΗ 

Βαθμολογία Playoffs 5-8

5. Λεβαδειακός 28

6. Άρης 25

7. ΟΦΗ 20

8. Βόλος 17

Η επόμενη 6η αγωνιστική Playoffs 5-8

Κυριακή 17 Μαΐου 2026

17:00 Άρης – Λεβαδειακός

17:00 ΟΦΗ – Βόλος

