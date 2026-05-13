Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια
clock 07:31 | 13/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σήμερα, Τετάρτη, πραγματοποιούνται οιφοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της επικράτειας.

Στο επίκεντρο των φετινών εκλογών βρίσκεται η «ταυτότητα» του ελληνικού πανεπιστημίου την επόμενη ημέρα: αναθεώρηση του άρθρου 16, αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων, ασφάλεια και φοιτητική μέριμνα, είναι μερικά από τα ζητήματα που οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει.

Ως είθισται, λόγω της διεξαγωγής των εκλογών, σήμερα δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στα πανεπιστήμια, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών σε αυτές.

Οι κάλπες ανοίγουν στις 7 το πρωί και θα παραμείνουν ανοικτές έως τις 7 το απόγευμα. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης), για να μπορέσουν να ψηφίσουν.

