ΟΦΗ: Πήρε άδεια από την ΕΠΟ για να παίξει στην Ευρώπη
clock 00:59 | 13/05/2026
Στέλιος Σβολιαντόπουλος

Διαψεύστηκαν πανηγυρικά δημοσιεύματα περί μη αδειοδότησης της ΠΑΕ ΟΦΗ από την UEFA λόγω της περίπτωσης του Χρήστου Μπούρμπου. 

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία με επίσημη ανακοίνωση της έκανε γνωστό την Τρίτη (12/5)ότι χορηγεί και επίσημα στην ΠΑΕ ΟΦΗ άδεια τόσο για τις διοργανώσεις της UEFA όσο και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο στη Super League.

H σχετική ανακοίνωση της ΕΠΟ αναφέρει: 

“Χορηγεί την άδεια για τις διεθνείς διοργανώσεις UEFA (άδεια UEFA) και τις εγχώριες διοργανώσεις (άδεια Super League 1) για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 στις ΠΑΕ:

ΑΕΚ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΠΑΟΚ, ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, ΟΦΗ, ΑΡΗΣ, ΒΟΛΟΣ, ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ, ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.

Χορηγεί την άδεια για την εγχώρια διοργάνωση (άδεια Super League 1) για την αγωνιστική περίοδο 2026 – 2027 στις ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ, ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ.

Χορηγεί την άδεια για την εγχώρια διοργάνωση (άδεια Super League 1) για την αγωνιστική περίοδο 2026 – 2027, με επιβολή κύρωσης 2.000,00 Ευρώ στην ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ.

Κατά των αποφάσεων του ΠΟΑ δύναται να ασκηθεί έφεση εντός προθεσμίας τριών εργασίμων ημερών από την κοινοποίησή τους.” 

