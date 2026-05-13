Νίκος Ευαγγελάτος: Γιατί αποχωρεί εκτάκτως από το Live News;

Ο Νίκος Ευαγγελάτος ενημέρωσε το κοινό πως θα απουσιάζει από το πόστο του στo Live News για το υπόλοιπο της εβδομάδας.

Το τιμόνι της ενημέρωσης στο Live News αναλαμβάνει προσωρινά ο Βασίλης Τσεκούρας, ο οποίος θα πλαισιωθεί από την υπάρχουσα δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού.

Ο ίδιος εξήγησε πως ένα ευχάριστο γεγονός εντός της οικογένειάς του τον αναγκάζει να τροποποιήσει το πρόγραμμά του.

«Αποχαιρετώντας σας, να σας πω ότι αύριο, Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή το Live News θα το παρουσιάσει ο εξαιρετικός συνάδελφος και φίλος, Βασίλης Τσεκούρας με όλη την υποστήριξη της δημοσιογραφικής ομάδας της εκπομπής. Γιατί έχω πολύ ευχάριστη υποχρέωση, οικογενειακή υποχρέωση, που μου επιβάλλει, με πολλή χαρά και περηφάνεια, να βρίσκομαι όχι στην εκπομπή. Για πολύ καλό λόγο», είπε χαρακτηριστικά.

«Θα τα ξαναπούμε, λοιπόν, πρώτα ο Θεός, την Δευτέρα που μας έρχεται. Γεια και χαρά σας», σημείωσε.

