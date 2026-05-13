Η Χεζμπολάχ έκανε 25 επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο

Η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι εξαπέλυσε 25 επιθέσεις εναντίον ισραηλινού προσωπικού και στρατιωτικού υλικού σε όλο το νότιο Λίβανο την Τρίτη 12/5.

Στην «τοποθεσία αλ-Αμπάντ», η ομάδα ισχυρίστηκε ότι στόχευσε με επιτυχία ένα σύστημα παρεμβολών «Drone Dome», δύο οχήματα επικοινωνιών και ένα άρμα μάχης Merkava.

Η οργάνωση ανέφερε επίσης ότι οι μαχητές της απώθησαν μια προελαύνουσα ισραηλινή φάλαγγα – που περιλάμβανε ένα άρμα μάχης, δύο μπουλντόζες και πεζικό – στο Γουάντι αλ-Άιν και τη Μπιγιάντα, χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό κατευθυνόμενων πυραύλων και βαρέος πυροβολικού σε τρία διαδοχικά κύματα επιθέσεων.

Επιπλέον, η ομάδα εξαπέλυσε μπαράζ ρουκετών και σμήνη μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων κοντά στο Ραχάφ, το λιμάνι Νακούρα και το τρίγωνο Κουζά.

Στην κεντρική συνοριακή περιοχή, η ομάδα ανέφερε ότι χτύπησε ισραηλινές δυνάμεις που ήταν τοποθετημένες μέσα σε κατοικίες στις πόλεις Χούλα και Μπιγιάντα.

Πηγή: Aljazeera

