Ζαχαρέα για Κοσιώνη: "Αν οι συνθήκες ήταν διαφορετικές στον ΣΚΑΪ, θα ήθελε να παραμείνει στο κανάλι"

Η Μάρα Ζαχαρέα μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», τονίζοντας ότι αν οι συνθήκες ήταν διαφορετικές στον ΣΚΑΪ η Σία Κοσιώνη θα έμενε στη θέση της

«Έχω μια καλή σχέση με τη Σία Κοσιώνη. Με στενοχώρησε πάρα πολύ αυτό το οποίο συνέβη. Θεωρώ ότι είναι και άδικο. Το λέω γιατί ξέρω ότι αν οι συνθήκες ήταν διαφορετικές στο κανάλι, η Σία θα ήθελε να παραμείνει στο κανάλι. Κάθε εμπόδιο για καλό. Η Σία σίγουρα θα βρει κάτι καλύτερο στον δρόμο της».

«Σε αυτή τη δουλειά είμαστε δημοσιογράφοι, ένας δημοσιογράφος μπορεί να δουλέψει οπουδήποτε, αρκεί να κάνει τη δουλειά του με αξιοπιστία, σεβασμό και αντικειμενικότητα στις αρχές και στις αξίες του. Οπότε θεωρώ ότι και η Σία ανάλογα με το τι είναι αυτό που της αρέσει και το που βλέπει τον εαυτό της, μπορεί να κάνει το οτιδήποτε», πρόσθεσε

