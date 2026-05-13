Μαρινάκης: Να αποσυρθεί άμεσα το βίντεο για τα δύο 17χρονα κορίτσια
13/05/2026
Την άμεση απόσυρση ενός βίντεο που κυκλοφορεί από τη στιγμή που τα δύο 17χρονα κορίτσια προσπαθούν να βάλουν τέλος στη ζωή τους, ζήτησε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζήτησε να αποσυρθεί άμεσα το βίντεο για τα δύο 17χρονα κορίτσια και να σταματήσει η αναπαραγωγή του, ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού.

«Μετά το τραγικό περιστατικό με τα δύο 17χρονα κορίτσια, βλέπουμε τις τελευταίες ώρες ορισμένα μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ένα βίντεο, η αναπαραγωγή του οποίου κρίνεται από τους ειδικούς βαθύτατα προβληματική και επικίνδυνη. Ταυτόχρονα, η ενέργεια αυτή συνιστά απόλυτη έλλειψη σεβασμού στις οικογένειες των κοριτσιών.

Είναι επιτακτική ανάγκη να αποσυρθεί άμεσα το επίμαχο βίντεο και να σταματήσει η αναπαραγωγή του, ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού προς τις οικογένειες αυτές, αλλά και προς το σύνολο της κοινωνίας», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Παράλληλα, θεωρούμε αυτονόητο ότι τόσο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης όσο και η Δικαιοσύνη θα πράξουν τα δέοντα», προσθέτει.

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκφράζει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσης και εύχεται ταχεία ανάρρωση στην οικογένεια του κοριτσιού που δίνει μάχη για τη ζωή της.

