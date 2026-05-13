Μαρινάκης: Να αποσυρθεί άμεσα το βίντεο για τα δύο 17χρονα κορίτσια

Την άμεση απόσυρση ενός βίντεο που κυκλοφορεί από τη στιγμή που τα δύο 17χρονα κορίτσια προσπαθούν να βάλουν τέλος στη ζωή τους, ζήτησε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζήτησε να αποσυρθεί άμεσα το βίντεο για τα δύο 17χρονα κορίτσια και να σταματήσει η αναπαραγωγή του, ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού.

«Μετά το τραγικό περιστατικό με τα δύο 17χρονα κορίτσια, βλέπουμε τις τελευταίες ώρες ορισμένα μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ένα βίντεο, η αναπαραγωγή του οποίου κρίνεται από τους ειδικούς βαθύτατα προβληματική και επικίνδυνη. Ταυτόχρονα, η ενέργεια αυτή συνιστά απόλυτη έλλειψη σεβασμού στις οικογένειες των κοριτσιών.

Είναι επιτακτική ανάγκη να αποσυρθεί άμεσα το επίμαχο βίντεο και να σταματήσει η αναπαραγωγή του, ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού προς τις οικογένειες αυτές, αλλά και προς το σύνολο της κοινωνίας», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Παράλληλα, θεωρούμε αυτονόητο ότι τόσο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης όσο και η Δικαιοσύνη θα πράξουν τα δέοντα», προσθέτει.

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκφράζει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσης και εύχεται ταχεία ανάρρωση στην οικογένεια του κοριτσιού που δίνει μάχη για τη ζωή της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηλιούπολη: Πανελλήνιο σοκ από τη βουτιά θανάτου των δύο 17χρονων κοριτσιών

Θρίλερ στην Παντάνασσα: Ξανά στην Ανακρίτρια ο 30χρονος - Τι θα ζητήσει η υπεράσπιση

Ηράκλειο: Τον συνέλαβαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας μετά το επεισόδιο με συγγενή του