Στα κάγκελα οι νοσηλευτές για τα μέτρα που δεν υλοποιήθηκαν - Οι 3 δεσμεύσεις που αθετήθηκαν

Αναστάτωση επικρατεί το τελευταίο 24ωρο στους νοσηλευτές του ΕΣΥ, καθώς είδαν για άλλη μια φορά να μην υλοποιούνται οι δεσμεύσεις για τον κλάδο τις οποίες είχε λάβει τόσο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, όσο και ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μάλιστα, η ακύρωση των ανακοινώσεων από τον ίδιο τον πρωθυπουργό κατά την «Παγκόσμια Ημέρα του νοσηλευτή», έριξε περισσότερο λάδι στη φωτιά. Το νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων περίμενε να υπάρξει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των μέτρων στήριξης, το οποίο όμως δεν ήρθε ποτέ.

Εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια περιμένουν θεσμική αλλά και μισθολογική αναβάθμιση

Οι συνδικαλιστικοί φορείς προχώρησαν στην έκδοση ιδιαίτερα σκληρών ανακοινώσεων, αφού εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια περιμένουν θεσμική αλλά και μισθολογική αναβάθμιση η οποία όπως φαίνεται μετατίθεται για μετά τις εκλογές.

Μάλιστα, ο κλάδος φαίνεται να εξαγριώθηκε ακόμα περισσότερο μετά και το βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή την ημέρα του νοσηλευτή, διαβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι ο ίδιος θα πράξει ό,τι μπορεί προκειμένου να λάβουν ότι αξίζουν οι νοσηλευτές, καθώς αποτελούν βασικό στήριγμα του ΕΣΥ.

Χαρακτηριστικά είναι τα όσα αναφέρει η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού: «Η σημερινή "αφωνία" του Πρωθυπουργού για τα φλέγοντα ζητήματα του νοσηλευτικού κλάδου δεν αποτελεί απλώς μια χαμένη ευκαιρία, αλλά την τελική επιβεβαίωση μιας οργανωμένης πολιτικής εξαπάτησης. Πρωταγωνιστής σε αυτό το θέατρο του παραλόγου, ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος επί δύο χρόνια εργαλειοποιεί τις αγωνίες χιλιάδων εργαζομένων, έχει αναγάγει την αθέτηση των υποσχέσεων σε επιστήμη. Μοιράζει "δεσμεύσεις" στις κάμερες και τα Κυβερνητικά έδρανα, τις οποίες μετά ξεχνά με την ίδια ευκολία».

Οι τρεις δεσμεύσεις για τους νοσηλευτές που «πάγωσαν»

Με βάση τα όσα δημοσίως έχουν πει τα κυβερνητικά στελέχη αλλά και ο υπουργός Yγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ήδη από το 2025 οι νοσηλευτές θα είχαν αναβαθμιστεί μισθολογικά αλλά και εργασιακά. Ωστόσο, ακόμα και σήμερα τίποτα δεν έχει ενεργοποιηθεί.

Συγκεκριμένα:

1. Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας είχε δεσμευτεί ότι θα δημιουργήσει αυτόνομο Επαγγελματικό Κλάδο Νοσηλευτικού Προσωπικού -κάτι που θα εξασφάλιζε θεσμική θωράκιση και αυτοτέλεια, αλλά και αυξήσεις.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν πληροφορίες του ethnos.gr, αν και αρχικά είχε συμπεριληφθεί η δημιουργία του αυτόνομου κλάδου στο ερανιστικό νομοσχέδιο του υπουργού Υγείας το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα στη βουλή, την τελευταία στιγμή αφαιρέθηκε η σχετική διάταξη. Κάτι που προκάλεσε έκπληξη στους εκπροσώπους των νοσηλευτών.

2.Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας αλλά και ο υφυπουργός είχαν δεσμευτεί δημόσια σε τηλεοπτικές τους εμφανίσεις ότι οι προσλήψεις των νοσηλευτών θα γίνονται εκτός ΑΣΕΠ, ώστε να αποφεύγεται η χρονοβόρος γραφειοκρατική διαδικασία. Κάτι που φαίνεται ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν δεν γίνει αυτόνομος ο κλάδος.

Με βάση έγκυρες πηγές του ethnos.gr, οι αναφορές αυτές για προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ, προκάλεσαν αντιδράσεις από την πλευρά της Ανεξάρτητης Αρχής, τα στελέχη της οποίας ισχυρίζονται ότι απαιτείται συνταγματική αλλαγή για να υπάρξει μια τέτοια ρύθμιση.



Να σημειωθεί ότι σήμερα το 30% των προσλήψεων που πραγματοποιούνται μέσω ΑΣΕΠ αφορούν σε νοσηλευτικό προσωπικό.

3. Ένα άλλο χρόνιο αίτημα του νοσηλευτικού προσωπικού ήταν να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Σύμφωνα μάλιστα με τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη θα έπρεπε ήδη να είχαν ενταχθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2026.

Όμως οι νοσηλευτές όχι μόνο δεν είδαν να εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά, αλλά είδαν και τις επίσημες ανακοινώσεις να μετατίθενται για τους επόμενους μήνες κάτι βέβαια που δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες για το αν θα προλάβει η σημερινή κυβέρνηση πριν τις εκλογές να προωθήσει τη σχετική ρύθμιση.

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

