SOS για ΒΟΑΚ: Ποιες είναι οι 5 επείγουσες παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν

Στοχευμένες παρεμβάσεις με ορίζοντα ολοκλήρωσης το καλοκαίρι του 2026 ανακοίνωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Δήμας, για την άμεση θωράκιση του υφιστάμενου ΒΟΑΚ. Με οδηγό το μοντέλο της Πατρών – Πύργου, τα νέα μέτρα εστιάζουν στα σημεία υψηλής επικινδυνότητας για τη δραστική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στο νησί.

Συγκεκριμένα:

Μέσα στο καλοκαίρι θα ολοκληρωθούν τα μέτρα ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ, με στόχο την άμεση μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, δήλωσε από το Ηράκλειο της Κρήτης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Όπως είπε, τα συγκεκριμένα έργα έχουν περατωθεί στα τμήματα Χανιά – Κολυμπάρι και ΧΥΤΑ Ηρακλείου – Λινοπεράματα και εξελίσσονται στα τμήματα Σούδα –Γεωργιούπολη, Ρέθυμνο – Γεροπόταμος και Πετρές – Ατσιπόπουλο, ενώ μέσα στο καλοκαίρι θα έχουν γίνει και στα άλλα δύο εναπομείναντα τμήματα: Κίσσαμος – Κολυμπάρι και Γεροπόταμος – ΧΥΤΑ Ηρακλείου.

Μιλώντας στο FORUM «ΚΡΗΤΗ 2030», που διοργάνωσε η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», ο κ. Δήμας τόνισε: «Δεν περιμένουμε τον νέο ΒΟΑΚ για να κινηθούμε με περισσότερη ασφάλεια. Στόχος μας είναι η άμεση μείωση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων και γι΄ αυτό μπαίνουν διαχωριστικά, σημάνσεις και φωτισμοί, γίνονται φυτοκοπές και κλαδοκοπές σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας του δρόμου, σε μήκος 131 χλμ».

Σχολιάζοντας δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο και αναδεικνύει τις οδικές υποδομές ως τη σημαντικότερη ανάγκη στην Κρήτη, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών χαρακτήρισε τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ)

«έργο εθνικής εμβέλειας», σημειώνοντας ότι, πλέον, λειτουργούν εργοτάξια και στα τρία τμήματα του έργου, από την Κίσσαμο Χανίων μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, συνολικού μήκους 225 χιλιομέτρων.

Επεσήμανε πως με οδηγία του Πρωθυπουργού, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών χρηματοδοτεί μελέτες ώστε ο ΒΟΑΚ να φτάσει μέχρι τη Σητεία και συμπλήρωσε: «Η Κυβέρνηση δημιουργεί τις υποδομές που έχει ανάγκη η Κρήτη εδώ και δεκαετίες και αυτό δεν είναι εξαγγελία, αλλά έργο, το οποίο πραγματοποιείται και το βλέπουν όλοι».

Για το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλλι, ο Υπουργός είπε ότι πρόκειται για μία από τις πλέον σύγχρονες αεροπορικές υποδομές της Ευρώπης.

Δήλωσε πως η πρόοδος κατασκευής προσεγγίζει ήδη το 70%, ενώ προχωρούν οι διαδικασίες για τα κρίσιμα συστήματα αεροναυτιλίας και λειτουργίας του αεροδρομίου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Ο Υπουργός έθεσε στόχο το νέο αεροδρόμιο να λειτουργήσει εντός του 2028 και υπογράμμισε ότι «μαζί με τον ΒΟΑΚ, ο χάρτης των υποδομών της Κρήτης αναβαθμίζεται καταλυτικά. Αυτό έχει στρατηγική σημασία για τον ρόλο που θα διαδραματίζει η Κρήτη στους ευρωπαϊκούς διαδρόμους διεθνών μεταφορών, αλλά και στον νέο οικονομικό διάδρομο Ευρώπης – Ινδίας, τον διάδρομο IMEC, στον οποίο η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο κόμβο».

Ο Υπουργός μίλησε, επίσης, για τα σημαντικά έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων στην Κρήτη, μεταξύ των οποίων το Φράγμα Πλακιώτισσας στη Μεσαρά, τα έργα ενίσχυσης του ταμιευτήρα Μπραμιανού στο Λασίθι, τα αρδευτικά δίκτυα στο Οροπέδιο Λασιθίου και το φράγμα Πλατύ Ρεθύμνου. «Είναι έργα δύσκολα τεχνικά, δαπανηρά, αλλά αναγκαία για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής στο νησί, το οποίο τροφοδοτεί ολόκληρη τη χώρα», πρόσθεσε.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο κ. Δήμας και στο πρόγραμμα ανακαίνισης σχολικών μονάδων «Μαριέττα Γιαννάκου», λέγοντας πως με τις επιπλέον 14 σχολικές

μονάδες που εντάχθηκαν στη δεύτερη φάση του προγράμματος, ανακαινίζονται, συνολικά, 47 σχολεία στο νησί.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Δήμας υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποδομών στην Κρήτη.

«Δημιουργούμε ανθεκτικές και βιώσιμες υποδομές που ενισχύουν την ασφάλεια, υποστηρίζουν την οικονομία και, πρωτίστως, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών γιατί τα έργα στην Κρήτη αφορούν πρώτα απ΄ όλους τους Κρητικούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη εργασίας, στην οποία συμμετείχαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, Αντιπεριφερειάρχες και στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, που συζήτησαν για τεχνικά ζητήματα των μέτρων οδικής ασφάλειας και των εργοταξίων στις πόλεις των Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, στον ΒΟΑΚ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: "Έσβησε" στο νοσοκομείο μωράκι επτά μηνών

Ηράκλειο: Προφυλακιστέος ο 30χρονος για τον σοβαρό τραυματισμό της συζύγου του