Ηράκλειο - απεργία ΑΔΕΔΥ: Στους δρόμους οι εργαζόμενοι (εικόνες)

Ημέρα απεργίας και διεκδίκησης η σημερινή για τον δημόσιο τομέα, με την 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν:

Υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας.



Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.



Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση.



Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία.



Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016-2017.



Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.



Επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.



Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο, ιδιαίτερα σε υγεία, παιδεία και κοινωνική ασφάλιση.



Ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση.



Κατάργηση αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου.



Προστασία των δημόσιων αγαθών και όχι στις ιδιωτικοποιήσεις

Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Συμμετείχαν εργαζόμενοι από διάφορους κλάδους του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων υγειονομικοί από το ΠΑΓΝΗ και το Βενιζέλειο, δικαστικοί υπάλληλοι καθώς και διοικητικό προσωπικό του ΕΛΜΕΠΑ.

