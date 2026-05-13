Εθνική Ιταλίας: Με παίκτες της Κ21 στο φιλικό με την Ελλάδα στο Παγκρήτιο στάδιο





Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ιταλίας θα αγωνιστεί με παίκτες της Κ21 στη φιλική αναμέτρηση της 7ης Ιουνίου απέναντι στην Ελλάδα στο Παγκρήτιο, όπως έκανε γνωστό ο υπηρεσιακός τεχνικός των ατζούρι, Σίλβιο Μπαλντίνι.

Το 2026 μπήκε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο για την Εθνική Ιταλίας καθώς τον περασμένο Μάρτιο ηττήθηκε από την Βοσνία στα πέναλτι, στο μπαράζ πρόκρισης στο Μουντιάλ 2026, αποτέλεσμα που την άφησε εκτός της μεγάλης γιορτής του παγκοσμίου ποδοσφαίρου για τρίτη διαδοχική φορά (τελευταία συμμετοχή της το 2014 στα γήπεδα της Βραζιλίας).

Ο οδυνηρός αυτός αποκλεισμός έφερε το τέλος του Τζενάρο Γκατούζο από τον πάγκο της σκουάντρα ατζούρα και η ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία αναμένεται το προσεχές διάστημα να αποφασίσει για τον μόνιμο διάδοχό του, ο οποίος θα έχει ως πρώτη αποστολη να οδηγήσει τους Ιταλούς στην τελική φάση του Euro 2028.

Image

Στην παρούσα φάση καθήκοντα προπονητή, με την ιδιότητα του υπηρεσιακού, ασκεί ο προπονητής της Ελπίδων της χώρας, Σίλβιο Μπαλντίνι, ο οποίος μάλιστα έκανε γνωστό ότι θα χρησιμοποιήσει μόνο παίκτες από την Κ21 στα δύο φιλικά που έχει προγραμματισμένα να δώσει η χώρα του στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, αμφότερα εκτός έδρας.

Το πρώτο έχει οριστεί για τις 4 Ιουνίου κόντρα στο Λουξεμβούργο και το δεύτερο για τις 7 Ιουνίου, απέναντι στην Εθνική Ελλάδας στο Παγκρήτιο Στάδιο, με τον Μπαλντίνι να ερωτάται την Τρίτη για τα συγκεκριμένα παιχνίδια και να τονίζει τα εξής:

“Όντας ο προπονητής της Κ21 της Ιταλίας και μετά από την παραίτηση του Γκατούζο, θα καλέσω μόνο παίκτες από την Κ21 της χώρας για τα φιλικά κόντρα σε Λουξεμβούργο και Ελλάδα. Είναι μία πράξη λογικής και όχι θάρρους.

Πρέπει να ξέρεις πώς να επιλέξεις τους κατάλληλους ανθρώπους. Τη στιγμή που μου έγινε η πρόταση, είπα στον πρόεδρο Γκραβίνα ότι “Δέχομαι αλλά θα φέρω τους παίκτες από την Κ21. Θέλω να βελτιώσω τη δουλειά μου και επίσης να δείξω ποιά είναι αυτά τα παιδιά”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ