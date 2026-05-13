Ηράκλειο: Με λαμπρότητα η 60η επέτειος από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Τίτου

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα αναμένεται να τιμηθεί στο Ηράκλειο η 60ή επέτειος της επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αποστόλου Τίτου , με τις εκδηλώσεις να κορυφώνονται το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου 2026.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, το Σάββατο 16 Μαΐου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, ενώ την Κυριακή 17 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 7 μ.μ., θα τελεστεί ο Εσπερινός και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η πάνδημη λιτάνευση της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, σύμφωνα με το καθιερωμένο εκκλησιαστικό έθιμο της τοπικής Εκκλησίας. Η πομπή θα κινηθεί μέσω της οδού 25ης Αυγούστου και της πλατείας 18 Άγγλων, με ειδική δέηση υπέρ των πεσόντων.

Των Ιερών Ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος, ενώ κάλεσμα συμμετοχής απευθύνεται τόσο προς τις τοπικές αρχές όσο και προς τους πιστούς της Κρήτης, σε έναν εορτασμό με ιδιαίτερο θρησκευτικό και ιστορικό συμβολισμό για την Εκκλησία της Κρήτης.

