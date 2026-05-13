Ένας νεκρός σε κρουαζιερόπλοιο στο Μπορντό -Σε καραντίνα 1.700 άτομα
clock 16:50 | 13/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Νέος συναγερμός έχει σημάνει στη Γαλλία από τον θάνατο ενός ηλικιωμένου σε κρουαζιερόπλοιο, το οποίο έχει δέσει στο Μπορντό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αρκετοί επιβάτες έχουν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας -σε πρώτη φάση έχει αποκλειστεί η ύπαρξη νοροϊού- ενώ όλο το πλοίο, με σχεδόν 1.700 επιβαίνοντες, έχει τεθεί σε καραντίνα.



Στο κρουαζιερόπλοιο «MS Ambition», της εταιρείας Ambassador Cruise Line, αυτή τη στιγμή βρίσκονται 1.233 επιβάτες και 514 μέλη πληρώματος.

Το κρουαζιερόπλοιο απέπλευσε από τα Νησιά Σέτλαντ της Σκωτίας στις 6 Μαΐου και έφτασε στο Μπορντό χθες το βράδυ, από όπου κανονικά πρέπει να αναχωρήσει προς την Ισπανία.

Ανάμεσα στους 1.233 επιβάτες, οι οποίοι είναι κυρίως Βρετανοί και Ιρλανδοί, πέρα από το θύμα που απεβίωσε, τουλάχιστον 50 άτομα έχουν εμφανίσει συμπτώματα και υποβάλλονται σε εξετάσεις.

Το πλοίο νωρίτερα είχε κάνει στάση στο Μπέλφαστ, στο Λίβερπουλ και το Μπρεστ πριν φτάσει στο Μπορντό.

Επίσης, στα τέλη Απριλίου είχε επισκεφθεί το Πορτσμουθ, όπου επιβιβάστηκαν περίπου 1.200 επιβάτες.

Το νέο υγειονομικό περιστατικό έρχεται ταυτόχρονα με το «θρίλερ» του χανταϊού που ξέσπασε στις αρχές Μαΐου στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

Στη Γαλλία, μία 65χρονη γυναίκα νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ άλλες 22 επιβεβαιωμένες επαφές θύματος, έχουν μπει σε προληπτική καραντίνα σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας.

