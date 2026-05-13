Βόλος - Άρης 1-2: Και το σερί καλά κρατεί-Η βαθμολογία

Την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στη διαδικασία των πλέι οφ για τις θέσεις 5-8 της Super League πέτυχε ο Άρης, επικρατώντας με σκορ 1-2 του Βόλου στο Πανθεσσαλικό.

Οι Θεσσαλονικείς είχαν εξαρχής τον έλεγχο του ματς, φτάνοντας το ποσοστό κατοχής μέχρι το 70% στο πρώτο ημίχρονο, κάτι που δείχνει ξεκάθαρα την εικόνα του αγώνα.

Το 0-1 σε αυτό το διάστημα ήρθε φυσιολογικά με τον Χόνγκλα στο 21', ενώ ο Άρης έχασε και άλλες ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ, όπως αυτή του Καντεβέρε στο 31' όπου η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Κι όμως ο Βόλος, ο οποίος δεν παράτησε ποτέ το παιχνίδι παρά την ανωτερότητα του Άρη, βρήκε ισοφάριση στο 54' με ένα πολύ ωραίο γκολ του Λάμπρου.

Όμως το 1-1 κράτησε λίγο παραπάνω από ένα λεπτό, καθώς 11 δευτερόλεπτα (!) μετά τη σέντρα, ο Άρης σκόραρε ξανά, αυτή τη φορά με αυτογκόλ του Τριανταφύλλου ύστερα από σέντρα του Γιαννιώτα!

Το 1-2 δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, παρότι οι «κίτρινοι» έφτασαν τα τρία δοκάρια (!) στο ματς, με «δράστες» τους Καντεβέρε (31', 52') και Μορόν (72'), αλλά και παρά τις δύο κλασικές ευκαιρίες του Βόλου στις καθυστερήσεις με Τζόκα και Τριανταφύλλου.

Κίτρινες κάρτες: 14' Oυρτάδο - 67' Ράτσιτς

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Μορέιρα (75’ Παπαθανασίου), Μύγας (90’ λ. τρ. Λεγκίσι), Χέρμανσον (46’ Τριανταφύλλου), Μαρτίνεζ, Γρόσδης, Κόμπα, Χουάνπι (61’ Λυκουρίνος), Γκονζάλες (75’ Κύρκος), Τζόκα, Λάμπρου, Ουρτάδο.

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Μεντίλ, Σούντμπεργκ (80’ λ. τρ. Φρίντεκ), Ρόουζ, Ράτσιτς, Μπουσαΐντ (58’ Ντουντού), Καντεβέρε (58’ Μορόν), Χόνγκλα (58’ Γένσεν), Γιαννιώτας, Γκαρέ (82’ Κουαμέ).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία:

PLAY OFFS (5-8)

5η αγωνιστική

Λεβαδειακός – ΟΦΗ 3-2

Βόλος – Άρης 1-2

Βαθμολογία

5. Λεβαδειακός 31

6. Άρης 28

7. ΟΦΗ 20

8. Βόλος 17

Επόμενη αγωνιστική (6η)

(17/5) ΟΦΗ – Βόλος

(17/5) Άρης – Λεβαδειακός