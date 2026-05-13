Γκλέτσος: "Δεν κρύβω την ηλικία μου. Δεν μαρτυράει η γίδα, μαρτυράει το κέρατο"

Ο Απόστολος Γκλέτσος μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για την προσωπική του ζωή και τις σκέψεις του γύρω από το πέρασμα του χρόνου. Παράλληλα, δεν έκρυψε πως αυτή την περίοδο βιώνει μια όμορφη φάση στην προσωπική του ζωή, αποκαλύπτοντας πως είναι ξανά ερωτευμένος.

«Βέβαια, δηλώνω ερωτευμένος. Το ‘χω πει αυτό. Μετ’ επιτάσεως! Είναι ωραίο να σε στηρίζει η σύντροφός σου», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν κρύβω την ηλικία μου. Τι να κρύψεις, ρε παιδιά; Δεν μαρτυράει η γίδα, μαρτυράει το κέρατο. Δηλαδή, μαρτυράει η εμφάνιση, εννοώ. Δεν έχει σημασία… Κάποια πράγματα όμως φαίνονται. Κάποια πράγματα, όσο δηλαδή φαίνεται η καριέρα, το πόσο καιρό δουλεύεις, όλα αυτά… φαίνονται. Φαίνονται οι ρυτίδες», είπε.

