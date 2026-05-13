Επιστολή Κεγκέρογλου σε Αρναουτάκη για την ανεξέλεγκτη διάθεση βοθρολυμάτων

Επιστολή στον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, απέστειλε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, αναδεικνύοντας το σοβαρό πρόβλημα της ανεξέλεγκτης διάθεσης βοθρολυμάτων στην περιοχή από τους αδειοδοτημένους μεταφορείς εκκενώσεων βόθρων, με αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, τις αγροτικές καλλιέργειες, αλλά και τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού, στον οποίο προκαλούν ζημιά με τεράστιο οικονομικό κόστος για τη Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε επίσης στον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη και στον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Νίκο Ξυλούρη, με αίτημα την άμεση παρέμβαση της Περιφέρειας Κρήτης για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων απέναντι στους παραβάτες.

Αναλυτικά η επιστολή του Δημάρχου:

"Κύριε Περιφερειάρχη,

Η περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας αντιμετωπίζει, χρόνια τώρα, ένα πρόβλημα που τελευταία έχει οξυνθεί με την ανεξέλεγκτη απόθεση βοθρολυμάτων από τους αδειοδοτημένους μεταφορείς εκκενώσεων βόθρων, προκαλώντας αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, τις αγροτικές καλλιέργειες, αλλά και τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού μας Καθαρισμού, στον οποίο προκαλούν ζημιά με τεράστιο οικονομικό κόστος για τη ΔΕΥΑ. Μεγάλη επίσης ζημιά προκαλεί η ανεξέλεγκτη απόθεση του ιζήματος από τους καθαρισμούς των Βιολογικών σταθμών των ξενοδοχειακών μονάδων που αποθέτονται ανεξέλεγκτα.

Οι δύο αδειοδοτούμενες μονάδες για την υποδοχή βοθρολυμάτων, στην ευρύτερη περιοχή, είναι οι εγκαταστάσεις των ΔΕΥΑ Ηρακλείου και Χερσονήσου οι οποίες λειτουργούν συγκεκριμένες ώρες.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος απευθυνθήκαμε στην διοικήτρια του Αστυνομικού Τμήματος Μινώα Πεδιάδας που κάλεσε πέντε (5) ιδιοκτήτες βυτιοφόρων εκκενώσεων βόθρων, οι περισσότεροι των οποίων, ενώ παραδέχτηκαν ότι παρανομούν δικαιολογήθηκαν ότι φορτώνουν τα βοθρολύματα με τα αυτοκίνητα εκκενώσεων νυχτερινές ώρες για να μην προκαλούν την ημέρα δυσάρεστες οσμές στις τουριστικές και γενικότερα στις κατοικημένες περιοχές, από Αγία Πελαγία μέχρι Μάλια και τις ώρες αυτές δεν είναι ανοικτές οι μονάδες υποδοχής.

Η πραγματικότητα βέβαια, είναι ότι αυτό συμβαίνει όλο το 24ώρο, ακόμα και τις ώρες που είναι ανοικτά οι Βιολογικοί για λόγους αποφυγής καταβολής του αντιτίμου.

Τελευταία η κατάσταση έχει ξεφύγει και δεν μπορούμε πλέον να είμαστε η περιοχή απόθεσης των βοθρολυμάτων της ευρύτερης περιοχής.

Παρακαλούμε για την συμβολή σας στην αντιμετώπιση του προβλήματος και προτείνουμε:

-Να δώσετε ένα “μήνυμα” στους αυτοκινητιστές, που έχουν αδειοδοτηθεί από την Περιφέρεια, για την τήρηση των νόμων.

-Να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις του νόμου που προβλέπουν ποινές κλπ. για τους αδειοδοτημένους αυτοκινητιστές που παραβιάζουν τους όρους σύμφωνα με τους οποίους εκδόθηκε η άδεια.

-Μια καλή πρόταση, που ακούστηκε, είναι να υποχρεωθούν οι αδειοδοτημένοι αυτοκινητιστές να τοποθετήσουν gps στα οχήματα κατά το πρότυπο των βυτιοφόρων καυσίμων και αυτό θα μπορούσε να γίνει με κανονιστική απόφαση.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση και είμαστε στη διάθεση σας για συνεργασία".

Διαβάστε επίσης:

Γάζι: Νέα εικόνα στο πάρκινγκ δίπλα από το Δημαρχείο Μαλεβιζίου

Βιάννος: Διατηρούνται τα όρια των οικισμών – Δεν επηρεάζονται οι περιουσίες πολιτών