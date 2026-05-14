ΒΟΑΚ: Έργα κατά τη διάρκεια της νύχτας στο τμήμα Μεγάλα Χωράφια - Καλύβες

Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, η λήψη έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εκτέλεση εργασιών στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων στο τμήμα Μεγάλα Χωράφια - Καλύβες:

Ειδικότερα θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τρία (3) τμήματα επί του Β.Ο.Α.Κ. και η κυκλοφορία θα διεξάγεται στο ύψος των έργων με χρήση φωτεινού σηματοδότη από 15 έως 22/05/2026 βραδινές ώρες (21:30-06:00), με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

• Για την χ.θ. 10+600 έως την χ.θ. 11+120:



από την 21:30 ώρα της 15/05/2026 έως την 06:00 ώρα της 16/05/2026 και



από την 21:30 ώρα της 16/05/2026 έως την 06:00 ώρα της 17/05/2026

• από την χ.θ. 12+300 έως την χ.θ. 12+750:



από την 21:30 ώρα της 18/05/2026 έως την 06:00 ώρα της 19/05/2026 και



από την 21:30 ώρα της 19/05/2026 έως την 06:00 ώρα της 20/05/2026,

• από την χ.θ. 12+750 έως την χ.θ. 13+150:



από την 21:30 ώρα της 20/05/2026 έως την 06:00 ώρα της 21/05/2026 και



από την 21:30 ώρα της 21/05/2026 έως την 06:00 ώρα της 22/05/2026

Η τήρηση των ανωτέρω ρυθμίσεων είναι απαραίτητη για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία τόσο των εργαζομένων όσο και των χρηστών του οδικού δικτύου.

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

