ΕΚΑΒ Κρήτης: Γηρασμένος στόλος, ελλείψεις και η ανάγκη για ελικόπτερο

Ελλείψεις σε προσωπικό, συνταξιοδοτήσεις αλλά και γηρασμένος στόλος ασθενοφόρων είναι η εικόνα που παρουσιάζει το ΕΚΑΒ Κρήτης, σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων κ. Νίκο Καλογιάννακη.

Σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή της Ρένας Σημειαντωνάκη, ο κ. Καλογιαννάκης τόνισε ότι από την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας δεν έχουν διατεθεί χρήματα για την αγορά ασθενοφόρων, τα οποία διατίθενται πλέον μέσω δωρεών, ή μέσω Περιφερειών δηλαδή μέσω ΕΣΠΑ. Οσον αφορά την παλαιότητα του στόλου, είπε ότι τα πιο σύγχρονα ασθενοφόρα στην Κρήτη είναι από το 2016, ενώ τα πιο παλιά από το 2008.

Περιμένουμε 10 οχήματα από την Περφέρεια, και από το αρμόδιο Υπουργείο οι υποσχέσεις από το 2025 πάνε... για το 2027, είπε χαρακτηριστικά.

Οσον αφορά το προσωπικό, βρισκόμαστε εν αναμονή της προκήρυξης για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, "χωρίς αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει το ΕΚΑΒ Κρήτης", τόνισε ο κ. Καλογιαννάκης, επαναλαμβάνοντας το αίτημα για μονιμοποίησή του. Τα κενά σε επίπεδο νομού Ηρακλείου είναι 30-40.

Παράλληλα, τα τελεταία χρόνια 20-25 διασώστες, έχουν συνταξιοδοτηθεί, χωρίς να έχουν αναπληρωθεί οι θέσεις τους με μόνιμο προσωπικό.

Εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ Κρήτης έχουν αναζητήσει καλύτερες συνθήκες εργασίας σε άλλες χώρες ακόμα και... ηπείρους όπως η Αυστραλία, ή η Κύπρος, εκεί όπου οι μισθοί δεν έχουν καμία σχέση με τη χώρα μας.

Ο κ. Καλογιαννάκης αναφέρθηκε στις καθυστερήσεις που παρατηρούνται λόγω των έργων επί του ΒΟΑΚ για περιστατικά από νοσοκομεία του Λασιθίου στο Ηράκλειο, κάνοντας λόγο για διακομιδές που μπορεί να φτάσουν τις 2 ή και τις 3 ώρες, επαναφέροντας το αίτημα για την μόνιμη παρουσία ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στην Κρήτη, καθώς οι ανάγκες ειδικά το καλοκαίρι υπερπολαπλασιάζονται με τον τουρισμό και η άμεση επέμβαση σε συμβάντα αυξάνονται.

Ο κ. Καλογιαννάκης αναφέρθηκε και στους δύο διασώστες του ΕΚΑΒ Χανίων που που ελέγχονται ποινικά, μετά από μήνυση που κατατέθηκε εναντίον τους με αφορμή περιστατικό θανάτου 80χρονης στην παραλία του Βλητέ τον Ιούλιο του 2024, κάνοντας λόγο για μία αδικία, καθώς οι διασώστες δίνουν καθημερινά την μάχη στην πρώτη γραμμή με αυταπάρνηση και επαγγελματισμό για να σώσουν ανθρώπινες ζωές τηρώντας πιστά όλα τα πρωτόκολλα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

"Βράζει" η Κρήτη για το μπλόκο στα βιολογικά προγράμματα - Στον "αέρα" επενδύσεις και ενισχύσεις

Ηράκλειο: Οργή και πάλι στις Μαλάδες μετά την αυτοψία για την δομή μεταναστών

Νοσοκομείο της Κρήτης στην κορυφή με την καλύτερη βαθμολογία από τους πολίτες