ΕΦΚΑ: «Ξεκλειδώνει» η ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων

Νέες ρυθμίσεις για την απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης δρομολογούνται, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών και τον περιορισμό των καθυστερήσεων.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, την ευθύνη έκδοσης της επικουρικής σύνταξης θα έχει πλέον το τελευταίο ταμείο ασφάλισης στο οποίο ήταν ενταγμένος ο ασφαλισμένος.

Με αυτόν τον τρόπο καταργείται η χρονοβόρα αλληλογραφία μεταξύ διαφορετικών επικουρικών ταμείων, η οποία μέχρι σήμερα αποτελούσε βασική αιτία καθυστερήσεων.

Παράλληλα, καθιερώνεται ενιαίος υπολογισμός του συνολικού ασφαλιστικού χρόνου, τόσο για τη θεμελίωση του δικαιώματος όσο και για τον καθορισμό του ύψους της σύνταξης, με στόχο πιο ξεκάθαρη και ταχύτερη απονομή.

« Πάγωμα» επιτοκίων για χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία έως το 2027

«Πάγωμα» των επιτοκίων για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία προβλέπεται έως το 2027, μέτρο που αναμένεται να διευκολύνει τους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις.

Με το συγκεκριμένο μέτρο, οι μηνιαίες δόσεις παραμένουν σε χαμηλότερα επίπεδα, αποφεύγονται νέες προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, ενώ διευκολύνεται η ομαλή εξυπηρέτηση των ρυθμισμένων οφειλών.