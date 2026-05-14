ΠΕΜ.14 Μαΐ 2026 18:35
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΟΦΗ : Πέντε χρόνια από τον θάνατο του Μίλτου Ανδρεανίδη
ανδρεανιδης
clock 17:42 | 14/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σαν σήμερα πριν από πέντε χρόνια , στις 14 Μαϊου του 2021, έφυγε από τη ζωή ο βετεράνος άσσος του ΟΦΗ, Μίλτος Ανδρεανίδης.

Ο Μίλτος Ανδρεανίδης, ένας από τους ποδοσφαιριστές που έγραψαν τις πιο χρυσές σελίδες ιστορίας με την κατάκτηση του κυπέλλου το 1987 και του Βαλκανικού το 1989, πήρε τον δρόμο για την αιωνιότητα το 2021 , σε ηλικία 62 ετών αφού παρά τον μεγάλο αγώνα που έδωσε, η καρδιά του δεν άντεξε!

Τη φανέλα του ΟΦΗ φόρεσε από το 1982 ως το 1992 και μέτρησε συνολικά 227 αγώνες, ενώ αγωνίστηκε επίσης στον Κιλκισιακό, τον Εργοτέλη και τον ΠΟΑ. Από τον Οκτώβριο του 2018 κατείχε τη θέση του Team Manager των ακαδημιών της ΠΑΕ ΟΦΗ, αποτελώντας την ψυχή όλης της ομάδας στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο!

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Οφη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis