ΟΦΗ : Πέντε χρόνια από τον θάνατο του Μίλτου Ανδρεανίδη

Σαν σήμερα πριν από πέντε χρόνια , στις 14 Μαϊου του 2021, έφυγε από τη ζωή ο βετεράνος άσσος του ΟΦΗ, Μίλτος Ανδρεανίδης.

Ο Μίλτος Ανδρεανίδης, ένας από τους ποδοσφαιριστές που έγραψαν τις πιο χρυσές σελίδες ιστορίας με την κατάκτηση του κυπέλλου το 1987 και του Βαλκανικού το 1989, πήρε τον δρόμο για την αιωνιότητα το 2021 , σε ηλικία 62 ετών αφού παρά τον μεγάλο αγώνα που έδωσε, η καρδιά του δεν άντεξε!

Τη φανέλα του ΟΦΗ φόρεσε από το 1982 ως το 1992 και μέτρησε συνολικά 227 αγώνες, ενώ αγωνίστηκε επίσης στον Κιλκισιακό, τον Εργοτέλη και τον ΠΟΑ. Από τον Οκτώβριο του 2018 κατείχε τη θέση του Team Manager των ακαδημιών της ΠΑΕ ΟΦΗ, αποτελώντας την ψυχή όλης της ομάδας στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο!