Κρήτη: Τροχαίο με εκτροπή οχήματος - Απεγκλωβισμός από την Πυροσβεστική

Tροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (14.05) στο χωριό Κακόπετρος του δήμου Πλατανιά, κινητοποιώντας τις αρχές. Eιδικότερα, ένα ΙΧ στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα ξέφυγε της πορείας του με συνέπεια να καταλήξει εκτός δρόμου και να εγκλωβιστούν οι επιβαίνοντες.

Άμεσα κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία στο σημείο, όπου και επιχείρησε για τον απεγκλωβισμό των ατόμων. Γρήγορα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε και τους δύο στο νοσοκομείο για περαιτέρω φροντίδα καθώς τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά.

